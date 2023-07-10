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德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇

環球政治 14:33 2023/07/10

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美國共和黨總統初選候選人之一，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）近日表明，如果當選美國總統，將會取消中國的「最惠國待遇」（most favored nation）。

拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會 【下一頁】

德桑蒂斯在周日（9日）播出的訪問中，表明支持取消中國的最惠國待遇，指可能需要國會立法支持或是適當的行政行動才能成功。

同時，德桑蒂斯認為美國過去30年內嘗試利用貿易手段，如賦予最惠國待遇及加入世界貿易組織等，證明無法讓中國變成自由國家。他指美國需要減少依賴中國，不能外判美國重要工業環節予一個不關心美國利益及頭號地緣政治威脅的國家。

德桑蒂斯亦強調，如自己當選後美國總統，屆時其政府可能認同中國是威脅，言論明顯與現任政府相違背。他對財長耶倫（Janet Yellen）訪華不感樂觀，直指中國是美國地緣政治第一大威脅，美國需要在印太地區展示強大力量。

【俄烏戰爭】拜登指烏未準備好入北約 要求戰爭先結束 【下一頁】

德桑蒂斯稱中國尊重強大力量，認為美國只要足夠強大，中國侵略性便會減低。但他認為拜登（Joe Biden）的軟弱下，正好讓中國有機會發展，把影響力擴展至西方國家。

然而，根據霍士新聞最新民調，德桑蒂斯支持度仍大幅落後於初選對手之一﹑前總統特朗普（Donald Trump）。

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責任編輯：吳漢培

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