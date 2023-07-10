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【智能眼鏡】寶馬推電單車專用智能眼鏡　顯示導航、速度訊息

科技 15:30 2023/07/10

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汽車品牌寶馬表示，車手可根據個人喜好，調整鏡片上訊息顯示的位置。（BMW）

要安全駕駛電單車，車手必須清楚獲取實時的行駛資訊。為使在不分散視線的情況下，讓車手更易獲取這些訊息，汽車品牌寶馬（BMW）推出電單車專用智能眼鏡「Connected Ride」，能將導航、速度、檔位等數據，投影在司機的視野中。

【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助

Connected Ride由寶馬電單車部門開發，外型就如一般太陽眼鏡，但右邊的鏡片則可顯示各種行駛數據，讓車手觀看路面情況的同時，也能看見關鍵訊息，減少低頭看儀表而分心的情況，使行駛更加安全。

此外，車手也可根據個人喜好調整訊息顯示的位置，且可利用藍牙連接智能設備，又或通過BMW Motorrad Connected應用程式，顯示GPS等數據。

【Twitter之亂】推出僅1年　Elon Musk宣布移除「Twitter Circle」功能

該智能眼鏡內置鋰電池，每次充電後可使用10個小時，且能通過USB線充電，並可以在高達50攝氏度，或低至零下10 攝氏度的環境下正常工作。Connected Ride的建議零售價為690 歐元（約5,900港元）。

責任編輯：陳卓賢

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