▲ 【TSM】台積電6月營收按年跌11% 次季收入符指引、高盛照升目標價

台積電（美：TSMC，台：2330）公布，6月合併營收約1564.04億元新台幣，按月減少11.4%，按年減少11.1%。以此計算，台積電第二季全季營收合共4808.4億元新台幣，較首季營收減約5%，符合集團指引，台積電早前料次季營收介乎152億美元至160億美元（折合4771億至5022億新台幣），但輕微高出券商普遍預期特4762億新台幣。

綜合上半年，台積電累計營收約為9894.74億元新台幣，較去年同期減少3.5%。

年內密密調整台積電目標價，高盛在台積電公布6月營收表現前重新上調其目標價，台股目標價升至700元新台幣。高盛指，台積電是該行研究覆蓋的台灣半導體股份中，最關鍵的人工智能推動者，主要歸功於台積電在先進節點和封裝技術具領導地位。

台積電今日未有升跌，收報565元新台幣；台積電ADR上周五收報100.23美元。

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記者：宋佩恩