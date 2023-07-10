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【通縮危機】中國6月CPI增速降至0 PPI跌幅擴至5.4% 皆遜預期

股樓投資 13:54 2023/07/10

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國家統計局公布，2023年6月份，全國居民消費價格（CPI）同比持平，遜於市場預期的0.2%；按月則下降0.2%。1至6月平均，CPI較去年同期上漲0.7%。

6月份，食品煙酒類價格同比上漲2.0%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約0.55個百分點。食品中，鮮菜價格上漲10.8%，影響CPI上漲約0.20個百分點；鮮果價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.13個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；畜肉類價格下降3.3%，影響CPI下降約0.10個百分點，其中豬肉價格下降7.2%，影響CPI下降約0.09個百分點。

其他七大類價格同比四漲一平兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲2.4%和1.5%，醫療保健、衣著價格分別上漲1.1%和0.9%；居住價格持平；交通通信、生活用品及服務價格分別下降6.5%和0.5%。

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另外，6月份全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降5.4%，按月下降0.8%；工業生產者購進價格按年下降6.5%，按月下降1.1%。上半年，PPI較去年同期下降3.1%，工業生產者購進價格下降3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指，6月份，消費市場運行基本平穩，CPI按月略降0.2%，按年持平。董莉娟提到，據測算，在6月份的CPI按年變動中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為負0.5個百分點，上月為負0.3個百分點。

董莉娟提到，食品中，受高溫、降雨天氣影響，6月鮮菜價格按月上漲2.3%；其他食品供應總體充足，價格大部分下降。

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記者：李兆明

 

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