▲ 【虛擬銀行】網民湧Mox社交專頁投訴遭無故封鎖：兩星期內兩度被lock、攪咗成個星期都唔開返

近日多位虛擬銀行Mox Bank用戶在社交平台反映，旗下Mox銀行賬戶在短時間內被數度封鎖，然而Mox Bank未有深入解釋原因，只稱基於保安考慮，而且解封時間長達數工作天，惹來眾多網民不滿，更揚言要向金管局投訴。本報正向Mox 查詢事件詳情。

不乏網民在Mox Bank Facebook專頁留言，不滿銀行賬戶遭無故凍結，無法調動資金，有留言更稱「仲要攪咗成個星期都唔開返」。有網民又分享，自己上周被凍結賬戶，數日前解鎖，但過程完全沒有解釋凍結原因，近日再登入交卡數，「點知登入個app又凍結多一次」。

由於虛擬銀行不設任何實體分行，故銀行客戶服務相當依賴網上渠道，有網民表示，曾多次嘗試聯絡客戶服務熱線尋求幫助，但均未能成功。有網民在討論區分析，事件或與近日Mox Bank系統更新有關，系統對部分交易及客戶較敏感，尤其是買賣加密貨幣。

網民湧入Mox專頁留言

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「我個account 2星期內第二次被lock， 我無做過特別transaction， 上一次問cs原因佢只答security reason， 話系統有時會係咁， 等佢開返要等5-7 working days……Online banking真係會咁唔方便？！」

「原來咁多同我一樣嘅苦主， 睇嚟要搵東張」

「真係唔好用呢間銀行！ 竟然可以無原無故凍結我戶口嘅錢！ 仲要攪咗成個星期都唔開返！！！向香港活咗幾10年都未試過！！！！仲叫成日叫人將資金轉投，入咗出唔返仲邊有人會再敢入錢過嚟？？？！」

「好慘呀，我上個禮拜被凍結完，前幾日解鎖咗。但係完全冇解釋點解凍結咗今日轉咗數入去諗住找卡數，點知登入個app又凍結多一次，唔知點找卡數聽日到期添。啱啱打電話去客服，點知等咗半個鐘頭都冇人聽，我諗好多人都出咗事咪試過兩個禮拜俾人凍結兩次嘅，真係要打去M A投訴吓香港金融管理局 Hong Kong Monetary Authority」

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責任編輯：李哲毅