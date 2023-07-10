【大行報告】料大客戶及中小企客戶毛利率持續改善 富瑞上調順豐同城目標價至13.1元

順豐同城（09699）上周五（7日）收市後發盈喜，預計截至今年6月30日止六個月將較去年同期扭虧為盈。富瑞表示，公司今年首季取得盈利，而去年首季則虧損1.44億元人民幣，上述轉變主要得益於收入的穩健增長、訂單量的增加以及業務結構的改善，從而增強了以技術為支撐的規模經濟，2023年上半年毛利率和費用率持續改善，予其「買入」評級，目標價由10.8元上調至13.1元。順豐同城周一（10日）收報10.52元，升幅11.6%。

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該行表示，期望集團能夠順應潮流，滿足本地個人、中小企業和大客戶的需求。在同城配送商戶方面，該行指其年度活躍商戶數量快速增長，按年增長27.7%至33萬，2022年百強客戶中亦有超過90%續簽合作關係。該行預計大客戶和中小企業客戶的毛利率將持續改善。





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據順豐同城盈利預喜，預計公司截至今年上半年將較去年同期扭虧為盈，主要由於收入實現良好增長，訂單密度增加、業務結構向好，以及進一步提升網絡規模經濟效應；加上科技驅動精益高效的營運底盤，提升資源投入產出效率，公司毛利率及費用率持續改善。

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記者：鄭昊彤