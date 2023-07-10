【券商點睇】餐飲端需求已恢復至2019年水平 潤啤上半年營收有望達低雙位數增長

招銀國際表示，華潤啤酒（00291）預計實現今年上半年啤酒銷量中單位數增長，其中第一季增速略高於第二季。按產品級別分，次高端及以上產品銷量可實現20%增速，其中喜力品牌增速逾30%，SuperX及其他增速達雙位數；按銷售渠道來看，餐飲端需求亦已完全恢復至2019年水平，夜場端也已基本恢復。加上產品平均售價的中單位數增長，該行認為上半年公司有望實現營收低雙位數增長，尚未計入金沙對公司的財務影響下，重申「買入」評級，目標價76.9元。

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該行又指出，對於最近關於福建地區喜力高庫存水平的市場傳聞，公司澄清並未刻意壓渠道庫存。考慮到該品牌30%的實際銷量增長，該行認為分銷商對於該品牌3個月庫存水平的說法不足為信；此外，浙江和福建一直是喜力品牌最暢銷的兩個地區。除銷售層面量價齊升帶來毛利率的改善，公司有望在生產層面進一步實現原材料成本節約。

招銀續指，鋁材等包材的降價受益與管理層年初指引一致，已在上半年中得以呈現。澳大利亞進口大麥關稅取消所帶來的受益也將在明年進一步凸顯。總體來看，該行預計公司2023年原材料成本增幅縮小至4至5億元人民幣，維持原先預期。

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此外，在白酒板塊方面，公司對金沙品牌的重組已基本完成，即將推出的新品將定位中端酒及光瓶酒。為避免價格倒掛，公司針對金沙做了經銷商滯銷庫存回購。考慮目前金沙調整期及白酒行業整體情況，管理層並不期待品牌對集團產生重大利潤貢獻，但預計將為2023年貢獻超30億元人民幣的整體收入。

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記者：鄭昊彤