【異動股】上半年少賺1.9%勝大行預期 中國中免股價漲6.6%

中國中免（01880）公布6月止上半年業績快報，期內實現營業總收入358.6億元（人民幣，下同），按年增加29.7%；歸屬股東淨利潤38.6億元，倒退1.9%，麥格理指優於該行預期。中免周一（10日）股價受支持，最高見115.9元，升11.8%，至收市報110.5元，升幅6.6%。；另A股（601888.SH）同日亦受捧，最高曾漲10%，見120.63元。

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麥格理表示，中免次季銷售按年升38.8%至150億元勝於預期，並將其目標價由187元上調至197元，維持「跑贏大市」評級。

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據業績，中國中免期內主營業務毛利率較去年下半年提升7.8個百分點，其中第二季度毛利率按季提升3.7個百分點至32.7%，同樣勝於麥格理預期。基於去年的基數極低，該行亦料中免下半年毛利率錄得重大改善。

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記者：鄭昊彤