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朱克伯格3年保安費逾3.3億 向廢除警察組織捐錢

環球社會熱點 13:36 2023/07/10

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）被外媒發現，過去3年的人身保安費用逾4,300萬美元（約3.35億港元）。但同時朱克伯格的家族基金向主張廢除警察的組織，捐贈數百萬美元。

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Facebook母企Meta今年2月發布文件顯示，朱克伯格安全方面的稅前支出由過去維持數年的1,00萬美元（約7,800萬港元），在2023年增加至1,400萬美元（約1.09億港元）。相關款項用於支付額外人員、設備、服務、住宅改善等其他安全相關的支出。

文件指，由於朱克伯格在Meta的地位及重要性，且他僅要求獲得1美元（約7.8港元），並不接受任何獎金及股權，所以如此高昂的保安花費是屬必要。

Meta亦在2021年時撥款2,700萬美元（約2.1億港元），保障朱克伯格一家5口的安全。其中1,000萬美元（約7,800萬港元）年度稅前津貼，其餘據報用於支付他的安全及私人旅行費用。

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但有調查記者發現，朱克伯格旗下慈善組織Chan Zuckerberg Initiative（CZI） 已向倡議撤資甚至廢除警察的團體PolicyLink，捐贈300萬美元（約2,340萬港元）。該組織在網站DefundPolice.org上表示，其工作是削弱警察在社區中的作用，為公共安全提供代替方案，但並未列出方案詳情。

報道亦指，CZI亦向立場同樣支持向警察撤資的組織Solidaire，捐贈逾250萬美元（1,950萬港元）。該組織在去年6月發表的報告中指，主導「反警察恐怖項目」（Anti-Police Terror Project），協助削減奧克蘭警局達1,800萬美元（約1.4億港元）的項目開支。

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責任編輯：李俊儀

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