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【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯 一表看清節省按保保費
金管局上周五放寬銀行可造按揭成數上限，雖然對於可申請按揭證券的上車人士而言，1000萬元或以下自住物業可造9成按揭的情況沒變，富瑞指出，因應置業人士可從銀行申請更多按揭，可令按保保費支出減少，有利他們減省首期整體支出，幅度可達樓價2%。富瑞補充，主導香港樓價可負擔程度的是按揭利率，而不是可造按揭成數上限，預計新措施對發展商股份僅有輕微利好。
富瑞解釋，金管局最新放寬按揭，實際只影響1200萬元至3000萬元物業的最高可造按揭成數。由於未有更改壓測要求，月入少於10萬元的家庭難以借盡按揭，而全港只有約21.7萬或8%家庭能達標，考慮到當中大部分都已持有物業，新措施實際解鎖的需求有限。
在節省首期開支上，富瑞以試算表展示上車人士從新措施所節省成本。以價值600萬的物業為例，若買家以按保借盡9成按揭、貸款期30年，按保保費將由借款額的4.25%降至2.16%，變相減省相當於樓價2%的支出。該行亦預計，最新安排有利轉按活動。
金管局13年來首次放寬樓市辣招，措施詳情可見【下一頁】
放寬按揭後買樓人士節省保費水平
|原有
|放寬後
|原有
|放寬後
|節省開支
|自住物業樓價
|銀行可造按揭成數
|按保額外成數
|銀行可造按揭成數
|按保額外成數
|按揭保險費
|按揭保險費
|佔首期總支出
|相當於樓價比例
|600萬
|60%
|30%
|70%
|20%
|23.5萬
|11.0萬
|21%
|2%
|1000萬
|60%
|30%
|70%
|20%
|45.0萬
|21.3萬
|24%
|2%
|1125萬
|50%
|30%
|70%
|10%
|25.4萬
|9.2萬
|7%
|1%
|1200萬
|50%
|30%
|70%
|10%
|27.1萬
|9.8萬
|7%
|1%
|1500萬
|50%
|15%
|70%
|10%
|21.8萬
|12.3萬
|2%
|1%
|資料來源：富瑞（以30年貸款期、一次付清按保費計算）
富瑞：存貨消化需時 樓價年內難大升
樓價前景方面，富瑞維持原有看法，即香港下半年樓價大致平穩，個別高價新盤如啟德、黃竹坑項目可望受惠於新措施，但上車盤銷情只可間接受惠買家首期總支出降低。與此同時，港銀7月至9月料將加P 0.25厘，抑壓買樓需求，在新樓存貨需時消化，發展商定價不會過於進取。
綜合分析，富瑞料香港發展商股份只能輕微受惠新政，亦更看好零售收租股多於住宅發展商。另一方面，大型銀行可以做更多按揭、轉按生意，小型銀行股則面對搶存款壓力而受惠較淺。
富瑞：樓價2024年明顯復甦，可見【下一頁】
金管局放寬措施重點：
|自用住宅物業價格
|按揭成數上限
|1500萬元以下
|70%（舊：50%或60%）
|1500萬元至3000萬元或以下
|60%（舊：50%）
|3000萬元以上
|50%（舊：50%）
按保放寬重點：
|物業價格
|400萬以上至1000 萬
|1000萬以上至1125萬以下
|1125萬至1200萬
➝
1125萬至1500萬
|1200萬以上至1920萬
➝
1500萬至1715萬
|新增：
1715萬以上至3000萬
|最高按揭成數
|90%
|80%–90% （貸款上限為900 萬）
|80%
|50%至80%（貸款上限960萬元）
➝
70%至80%
（貸款上限1200萬）
|70%
|物業類別
|只限於已落成住宅物業
|首次置業
|需要
|不需
|固定收入
|需要
|不需
|供款比率上限
|50%
|粗體為修訂部分
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記者：麥德銘