▲ 【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯 一表看清節省按保保費

金管局上周五放寬銀行可造按揭成數上限，雖然對於可申請按揭證券的上車人士而言，1000萬元或以下自住物業可造9成按揭的情況沒變，富瑞指出，因應置業人士可從銀行申請更多按揭，可令按保保費支出減少，有利他們減省首期整體支出，幅度可達樓價2%。富瑞補充，主導香港樓價可負擔程度的是按揭利率，而不是可造按揭成數上限，預計新措施對發展商股份僅有輕微利好。

富瑞解釋，金管局最新放寬按揭，實際只影響1200萬元至3000萬元物業的最高可造按揭成數。由於未有更改壓測要求，月入少於10萬元的家庭難以借盡按揭，而全港只有約21.7萬或8%家庭能達標，考慮到當中大部分都已持有物業，新措施實際解鎖的需求有限。

在節省首期開支上，富瑞以試算表展示上車人士從新措施所節省成本。以價值600萬的物業為例，若買家以按保借盡9成按揭、貸款期30年，按保保費將由借款額的4.25%降至2.16%，變相減省相當於樓價2%的支出。該行亦預計，最新安排有利轉按活動。

放寬按揭後買樓人士節省保費水平

原有 放寬後 原有 放寬後 節省開支 自住物業樓價 銀行可造按揭成數 按保額外成數 銀行可造按揭成數 按保額外成數 按揭保險費 按揭保險費 佔首期總支出 相當於樓價比例 600萬 60% 30% 70% 20% 23.5萬 11.0萬 21% 2% 1000萬 60% 30% 70% 20% 45.0萬 21.3萬 24% 2% 1125萬 50% 30% 70% 10% 25.4萬 9.2萬 7% 1% 1200萬 50% 30% 70% 10% 27.1萬 9.8萬 7% 1% 1500萬 50% 15% 70% 10% 21.8萬 12.3萬 2% 1% 資料來源：富瑞（以30年貸款期、一次付清按保費計算）

富瑞：存貨消化需時 樓價年內難大升

樓價前景方面，富瑞維持原有看法，即香港下半年樓價大致平穩，個別高價新盤如啟德、黃竹坑項目可望受惠於新措施，但上車盤銷情只可間接受惠買家首期總支出降低。與此同時，港銀7月至9月料將加P 0.25厘，抑壓買樓需求，在新樓存貨需時消化，發展商定價不會過於進取。

綜合分析，富瑞料香港發展商股份只能輕微受惠新政，亦更看好零售收租股多於住宅發展商。另一方面，大型銀行可以做更多按揭、轉按生意，小型銀行股則面對搶存款壓力而受惠較淺。

金管局放寬措施重點：

自用住宅物業價格 按揭成數上限 1500萬元以下 70%（舊：50%或60%） 1500萬元至3000萬元或以下 60%（舊：50%） 3000萬元以上 50%（舊：50%）

按保放寬重點：

物業價格 400萬以上至1000 萬 1000萬以上至1125萬以下 1125萬至1200萬

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1125萬至1500萬 1200萬以上至1920萬

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1500萬至1715萬 新增：

1715萬以上至3000萬 最高按揭成數 90% 80%–90% （貸款上限為900 萬） 80% 50%至80%（貸款上限960萬元）

➝

70%至80%

（貸款上限1200萬） 70% 物業類別 只限於已落成住宅物業 首次置業 需要 不需 固定收入 需要 不需 供款比率上限 50% 粗體為修訂部分

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記者：麥德銘