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【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助

科技 13:30 2023/07/10

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有受訪藝術家認為，生成式AI 最大的局限性，是把語言作為生成圖像的主要驅動力。

生成式AI在藝術創作方面的潛力巨大，只需輸入數個提示詞，就能生成相關的數碼圖像。但AI 藝術創作平台Playform AI的調查卻指出，超過半數藝術家認為，生成式AI對他們的工作沒有帶來幫助。

Playform AI向超過500名曾使用DALL-E、Stable Diffusion 和Midjourney等生成式AI工具的數碼藝術家、傳統畫家、攝影師、插畫家和平面設計師進行調查，以了解AI工具對他們創作的影響力。

【AI繪圖】阿里雲推AI繪畫創作大模型「通義萬相」　助企業釋放創造力及生產力

結果發現，僅46%受訪者認為這些AI工具「非常有用」，而32% 受訪者認為AI工具有一定的用處，但就無法將它們融入自己的工作流程，更有22%用戶表示沒有發現它們有任何用處。

90%藝術家：生成式AI影響創作實踐

被問到生成式AI是否會影響他們的創作實踐時，90%受訪藝術家認為「會」，其中46% 認為影響是積極的，7% 認為是負面的，37% 認為受到影響，但不確定具體是怎樣的影響。

【AI應用】平治Benz測試ChatGPT　輔助智能汽車生產

有受訪藝術家認為，生成式AI 最大的局限性，是把語言作為生成圖像的主要驅動力。但視覺藝術家是視覺思考者，通常是透過視覺去想像自己的作品，而不是文字。所以當文字成為圖像創作的切入點時，就會阻隔藝術家和數碼畫布之間的聯繫，令藝術家失去在語義範圍之外操縱像素的自由。

此外，AI對生成的結果也存在不確性。例如當兩個藝術家輸入完全相同的提示詞時，系統很可能不會生成相同的圖像，這意味藝術家的作品會受限於偶然性。

責任編輯：陳卓賢

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