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【溫網】裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片）

環球社會熱點 13:09 2023/07/10

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英國溫布頓網球公開賽周日（9日）舉行的女單第三輪賽事中，裁判突然叫停準備發球的球手，並開咪呼籲觀眾，不要在比賽途中開香檳，引得在場球迷哄堂大笑。

首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐 【下一頁】

當日賽事由22歲俄羅斯球手Anastasia Potapova對陣同鄉﹑16歲超新星Mirra Andreeva，正當前者準備發球開始比賽時，澳洲主裁判John Blom突然開咪叫停。

John Blom呼籲在場觀眾，

「請大家不要在球手準備發球時打開香檳。」（please, if you are opening a bottle of champagne, don't do it as the players are about to serve.）

因為賽事一開始的首個發球局時，Potapova因為場內傳出的開瓶聲，導致她二次發球失敗，讓Andreeva取得賽事首分。

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英國BBC男主持被停職 涉付35萬向未成年購買色情照  【下一頁】

現場觀眾發出巨大笑聲，Potapova亦微笑點頭。英國廣播公司的評論員聞言亦表示，「這是一個十分溫網的提醒」（'It's the most Wimbledon warning I've ever heard）。

不少網球迷亦大讚John Blom舉動，稱「只有溫網先有呢個情況」（Only at Wimbledon would this happen!）。

賽會在入場通知中亦列明，包括香檳及有氣酒精飲品等所有含瓶塞飲品必須先開啟才可進入任何場區。

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責任編輯：吳漢培

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