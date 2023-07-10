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法國國慶假期禁售煙花 防止再發生騷亂

環球社會熱點 12:51 2023/07/10

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法國各地近日爆發示威，抗議有非裔青年遭警方槍殺，周末再有集會紀念7年前一名遭警方拘留時死亡的黑人青年。法國政府為防止再爆發騷亂，宣布於國慶假期周末暫時禁售煙花。

英國BBC男主持被停職 涉付35萬向未成年購買色情照 【下一頁】

政府指，為避免7月14日國慶日活動時有嚴重擾亂公共秩序的風險，政府暫時禁止銷售、擁有、運輸及使用煙花與相關製品，直至本月15日之後。

槍擊事件發生以來，示威者利用大量煙花火箭來對付警察。煙花火箭經水平發射的速度可達時速100公里，再加上成本低廉及易於使用，深受示威者歡迎。

據悉，供應商更在TikTok等平台上提供快速送貨服務。

【俄烏戰爭】拜登指烏未準備好入北約 要求戰爭先結束 【下一頁】

總理布羅納（Élisabeth Borne）表示，有部分地方官員向她反映對國慶期間發生進一步騷亂的憂慮，政府承諾會在國慶周末期間採取大規模措施保護國民。

法國目前有超過3,700 人在騷亂中被捕，包括最少1,160 名未成年人。騷亂期間有5,000輛汽車被燒毀、約1.1萬處發生縱火事件、2,000間商店被洗劫、數百座公共建築物被毀。

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責任編輯：鄭錦玲

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