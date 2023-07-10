【智能製造】生產力局成立新型工業化發展中心

「新型工業化發展中心」日前正式成立，並由香港生產力促進局管理，將聚焦企業升級轉型時面臨的技術、人才和資源等方面的痛點，支援企業邁向智能生產、提升可持續發展能力。

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香港近年積極推動「再工業化」，生產力局一直全力配合相關政策，助力企業向智能生產轉型，提高經濟效益。新型工業化發展中心讓企業提前部署以順應全球供應鏈數碼化、綠色化的要求，配合香港特別行政區政府《香港創新科技發展藍圖》提出要實現新型工業化的目標，助力香港經濟高質量發展，推動粵港澳大灣區產業鏈優化升級。

新型工業化是在「再工業化」已取得的成果基礎上的進一步升級，是可持續發展的智能製造，透過工業物聯網、人工智能、數據分析等先進技術，推動企業和產業鏈邁向智能生產和綠色化，滿足客製化的市場，縮短產品從工廠到消費者的時間，降低成本並進一步滿足市場需求，提高經濟效益。

同時兼顧可持續發展，配合國家和香港實現碳達峰、碳中和（「雙碳」）願景，從設計、生產、使用、銷售以至循環再造，整個產品生命週期都重視減少資源消耗和環境污染，達至雙贏。

新型工業化並不局限於新興產業

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，新型工業化並不局限於新興產業；傳統產業透過先進技術，令生產過程數碼化、智能化、綠色化，也能邁向新型工業化。新型工業化發展中心將有助於推動及催化香港加快實現新型工業化，發揮香港的技術專長及服務企業的深厚經驗，增強「香港製造」的品牌優勢。

新型工業化發展中心主任單銘賢指出，生產力局已成功幫助150多間大灣區港資企業實現智能製造，涵蓋微電子、金屬、塑膠、玩具、食品、汽車、建築、生物科技及紡織等25個行業。在此基礎上，新型工業化發展中心會設立交流平台，面向業界與公眾展示及推廣香港企業實踐新型工業化的成功案例及最新技術方案，鼓勵更多業界夥伴參與，攜手推動新型工業化。

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責任編輯：李智賢

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