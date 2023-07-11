【美股盤前】通脹預期降溫　美債息跌穿4厘　道指期貨升43點、納指期貨升32點（不斷更新）

英國國家統計局公布發布，當地3至5月平均周薪（不含獎金）按年升7.3%，與上個月和2021年中期的紀錄水平相同。市場原預期將放緩至7.1%，符合英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）所提到，工資升幅正推高通脹水平，令加息壓力維持的觀點。畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin表示，數據說明勞動力市場仍然過熱，工資漲幅仍令人不安。

另一方面，美國二手車車價回落，二手車價格連續第三個月下降，批發價格按年跌幅更超過10%，美債息由高位回落，失守4厘關，暫報3.96厘；美滙指數回軟，暫報101.75。

美股期貨周二於盤前靠穩，道指期貨升43點，納指期貨升32點。美國今日將會公布6月NFIB小型企業信心指數。另外，德國將公布6月CPI終值，7月ZEW經濟景氣指數，英國將公布5月失業率。

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即市走勢︰

【19：21】美債息跌穿4厘 美期靠穩 道指期貨升43點、納指期貨升32點

【18：11】【儲局官員】梅斯特：聯儲局需繼續加息抗通脹 工資增長率仍遠超通脹目標

【17：11】【TSLA】Tesla內地推兒童電動越野車Cyberquad 傳索價1.2萬人幣 車速最高每小時8公里

【12：15】道指期貨升3點，報34149點，標指期貨升1點，報4446點，納指期貨升8點，報15195點。

【11：09】【美國經濟】普徠仕：料最快或於今年底陷入衰退 年內最多再加息兩次

【10：36】【美股焦點】微軟確認加碼裁員 主要涉銷售人員及客戶代表

【10：07】【美股焦點】Uber財務總監傳將離任 上市後最高級辭職管理層

【09：08】【加密貨幣】渣打料比特幣2024年底衝至12萬美元 今年先劍指上企呢個價位！

【08：29】【儲局官員】巴爾︰為壓抑通脹 儲局還有一些工作要做

【08：04】【儲局官員】戴利︰聯儲局今年或需要再加息兩次

【08：02】【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用 籲儲局可以耐心等待

====以下為7月10日美股市況====

美股本周步入業績期，市場觀望本周稍後公布的通脹數據及美企季績表現，道指早段在消費及銀行股帶動下，攀升超過200點；大型科技股普遍出現回吐。環球市場憂慮中國CPI通脹數據，所反映的是經濟前景欠佳，美國周三亦將公布CPI數據。

即睇美股收市：

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截至今晨4時（即收市），道指升209點，報33944點；標指升10點，報4409點；納指升24點或0.18%，報13685點。亞馬遜、Alphabet及Tesla股價分別回落2%、2.5%、1.8%。

美國10年債息報4.006厘，美滙指數失守102關，報101.97，跌0.3%。

紐約聯儲銀行最公布6月消費者調查顯示，美國民眾對通脹的預期平均值降至逾2年來最低水平，但預期樓價將進一步上揚。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，聯儲局可維持現行利率至明年。他認同通脹仍然過高，但貨幣政策已處於對經濟具限制性的水平 ； 聯儲局應有耐性，觀察加息導致經濟放緩的程度，再決定下一步行動。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）則相信，聯儲局今年很可能須再加息兩次，才可以壓抑通脹，回落至2%聯儲局目標。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，核心指標表明通脹居高不下， 利率水平還需要進一步上調一些；需要將利率在峰值水平維持一段時間。

美國非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。

俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【01：26】紐約原油日內跌超1%，現報72.87美元/桶，布蘭特原油現跌0.89%，報77.45美元/桶。

【01：17】法國興業銀行：下調摩根大通評級至持有，目標價160美元， 又下調高盛評級至持有，下調花旗集團評級至持有。

【01：05】據市場消息， 美國法官拒絶暫停對美國機構與社交媒體公司接觸的禁令，美國司法部預計將在第五巡迴法院尋求緊急行動

【00：31】穆迪：預計美國科技行業的疲軟將在2023年持續。

【00：17】歐洲央行管委內格爾：歐元區通脹仍然過高， 歐元區GDP增速將放緩，但堅信可以避免經濟硬著陸。

【23：35】歐洲股市收市上升， 德國DAX 30指數漲0.33%，法國股指漲0.42%，英國股指漲0.26%。

【23：12】信貸違約掉期（CDS）專家小組將於7月11日再度開會，討論瑞士信貸的CDS問題。

【23：02】美國紐約聯儲6月消費者預期調查：一年期通脹率預期由4.1%降至3.8%。三年期通脹率持穩於3%附近。

【22：02】美聯儲負責監管事務的副主席Michael Barr：華爾街大型銀行面臨更高的資本要求。

【21：30】道指開市升8點 納指跌0.1%

【20：40】北約峰會周二開幕前夕，拜登短暫訪問英國首相辛偉誠，就烏克蘭的支持和對俄羅斯的反攻交換意見。

【19：40】俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11% 次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC 要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信 惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程 「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩 經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI 市場怎估通脹與加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期 道指過山車收跌187點 美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然