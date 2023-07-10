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【美股期貨】美股期貨表現平穩 道指期貨跌24點（不斷更新）
股市 12:47 2023/07/10
美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。亞洲時段，美股期貨表現平穩，道指期貨跌24點，報33912點。美匯指數守102水平。美國10年債息企穩4厘之上。
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焦點新聞︰
【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣
即市走勢：
【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。
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編輯：姚卓然
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