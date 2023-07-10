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【美股期貨】美股期貨表現平穩　道指期貨跌24點（不斷更新）

股市 12:47 2023/07/10

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美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。亞洲時段，美股期貨表現平穩，道指期貨跌24點，報33912點。美匯指數守102水平。美國10年債息企穩4厘之上。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據　美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC　要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩　經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期　道指過山車收跌187點　美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然

 

經濟 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 CPI 期貨 美國 美股
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