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【美股期貨】美滙守102關　美股期貨偏軟　道指期貨跌16點　納指跌0.4%（不斷更新）

股市 18:24 2023/07/10

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上周五（7日）公布的非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。美匯指數一度失守102關，其後企穩，暫報102.03。美國10年債息企穩4厘之上，暫報4.067厘。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。亞洲時段，美股期貨表現平穩，道指期貨跌16點，報33920點，納指跌55點或0.4%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據　美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指　高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11%　次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC　要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩　經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期　道指過山車收跌187點　美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然

 

經濟 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 CPI 期貨 美國 美股
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