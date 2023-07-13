【美股收市】憧憬加息快完 納指漲1.2% 道指升幅縮至86點 油金齊抽高

美國通脹回落至3%，距離儲局通脹目標2%，僅1個百分點，市場紛預期本輪加息周期有望見頂，美滙美債息齊跌 ，油金抽高 ；道指一度飈325點，惟道指成份股聯合健康（美：UNH）績前捱沽，股價急跌11.19美元，壓抑道指表現。

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截至今晨4時（即收市），道指升86點，報34347點；標指升0.7%，報4472點；納指升1.2%，報13918點。 Nvidia股價漲3.5%，花旗、高盛分別漲1.8%、1.7%。

利率期貨市場顯示，7月加息0.25厘，到5.25至5.5厘後，本輪加息周期便見頂。股債滙隨即異動，美股全綫造好，美滙失守101，報100.54，跌1.18%；美10年債息跌穿3.9厘，報3.867厘。

市場對於7月後停加息的揣測升溫，原油需求前景看俏，布蘭特期油5月以來首度突破80關 ， 收升0.89%報80.11美元。紐約期油升1.23%，報75.75美元。紐約期金收市升1.27%，報1961.7美元。

特斯拉（Tesla） CEO馬斯克（Elon Musk）領導的團隊宣布，成立xAI人工智能公司，目標是理解宇宙的真實本質 ； 團隊將於周五在推特（Twitter）平台舉行發布會 ， xAI會與特斯拉密切合作。xAI團隊成員曾參與DeepMind的AlphaCode，和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天機械人等項目。

聯儲局地區經濟報告褐皮書顯示，美國經濟活動輕微上升，預期未來數個月保持低增長。

三藩市聯儲銀行發表的研究報告稱，如果經濟回復至新冠疫情前的狀態，就業市場輕微冷卻將不足以令核心通脹率回落 ； 即使美國名義通脹下滑，但聯儲局仍須加息，以壓抑核心通脹。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）強調，倘緊縮政策太早退出，通脹將強勢回歸，屆時需加大抗擊力度。

美國總統拜登首席經濟顧問、國家經濟委員會（NEC）主任布雷納德（Lael Brainard）表示，最新數據反映通脹趨向溫和、就業市場良好，顯示經濟基調不俗，未有如一些經濟師估計般趨向衰退。

美國6月CPI數據揭盅，核心通脹壓力大幅紓緩，而佔CPI重磅的二手車價格果然下跌 ； 6月CPI按年升3%，低於預期的3.1%，前值為4%，按月升0.2%，低於預期的0.3%，前值為0.1%。而核心CPI按年升4.8%，低於預期的5%，前值為5.3%，按月升0.2%，低於預期的0.3%，前值為0.4%。

歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）稱，歐洲央行空前的加息行動對銀行的影響將愈來愈明顯。連恩在周三發布的講話稿中稱，未來幾個月，對銀行的影響可能會進一步增強。他表示，貨幣傳導通常會滯後，這意味著，過去一年大幅收緊貨幣政策造成的經濟影響，要到未來幾年才能全面顯現出來。他提及銀行資金的重新定價和固定利率貸款的再融資，以及銀行向歐洲央行償還低成本資金，以及減少該機構存量債券。

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即市走勢︰

【00：31】Meta Platforms公司CEO扎克伯格：元宇宙遊戲Roblox將在未來數周登陸Meta Quest應用平台。

【23：58】惠譽：鑑於高利率、緊縮的貸款環境和辦公需求下降，現維持對2023年美國辦公樓市惡化前景的看法。

【23：45】歐洲主要股指收漲，德國DAX30指數漲1.5%，英國富時100指數漲1.8%，法國CAC40指數漲1.6%，泛歐STOXX 600指數升1.5%

【23：41】美元兌日圓走低1.5%，現報138.27。

【23：32】中概股走強，納斯達克金龍指數漲超3%。Boss直聘（美：BZ）漲超8%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）漲超7%，拼多多（美：PDD）、京東（美：JD）漲超4%，百度（美：BIDU）、網易（美：NTES）漲超3%。

【23：26】馬斯克領導的團隊宣布成立X.AI的人工智能公司，目標是理解宇宙的真實本質。該公司將獨立於X Corp，但將與X和特斯拉緊密協作。

【23：09】美元兌日圓跌超1.3%，報138.37，逼近5月24日底部138.23，處於連續第五個交易日下跌， 累計跌幅達4.28%。

【22：49】英鎊兌美元突破1.30，為2022年4月22日以來首次，漲0.51%。

【22：23】美滙指數跌至100水平，創14個月低，美國10年期債息跌穿3.9厘，道指升277點，標指升1%，納指亦升1.4%。

【21：30】道指高開215點，報34476點，納指升1.2%，報13925點，標指升39點，報4479點。

【20：30】【美國經濟數據】美核心CPI大減速至4.8% 通脹壓力急紓 CPI增速回落至3%

【20：00】美國30定息按揭突破7厘，新置業貸款申請反增

【19：20】道指期貨升67點，納指期貨升0.3%，標指期貨升11點。

【15：02】【新股IPO】軟銀傳分拆日本支付商PayPay美國上市

【12：39】【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算 投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？

【12：03】美股期貨個別發展，道指期貨跌20點，報34444點，標指期貨升1點，報4475點，納指期貨升16點或0.1%，報15276點。

【11：45】【美股焦點】納指100「貧富懸殊」加劇 歷史第三次特別調權、Cathie Wood受惠？

【11：20】【賈躍亭投資】法拉第未來自爆財報出錯 強調不影響交付新車 臨時CFO將換人

【09：10】【主權基金】淡馬錫：目前不打算再投資加密貨幣公司 更不會炒幣

【08：06】【抖音TikTok】字節跳動不急於上市？ 據報將允許美國員工無需等到IPO即有資格套現股份

====以下為7月11日美股市況====

美股三大指數個別發展，道指曾漲344點，納指先跌後升， 多名聯儲局官員表示通脹高企，就業市場熾熱有理由進一步加息應對，但亦暗示貨幣政策收緊周期已接近尾聲。

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本港時間今晨4時，道指升317點或0.9%，報34261點；納指升75點或0.5%，報13760點；標指升29點或0.7%，報4439點。中概股指數收高，小鵬汽車漲逾5%

評級機構標普表示，美元的國際貨幣儲備地位正在減弱，市場分化正在形成，更多國家轉以人民幣作為結算貨幣，一些企業通過由中國支持的跨國金融機構提供項目融資。

標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald指出，俄烏戰爭去年爆發後，美國針對部分國家實施大規模制裁，行動已經打擊美元的地位，因為部分國家進行對外貿易時，選擇不使用美元結算，改用其他貨幣或以黃金作為支付工具。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）開市曾升1%後反覆，收市升0.5%， 特斯拉（美：TSLA）偏軟收市小幅上升，亞馬遜（美：AMZN）則收漲逾1%， 亞馬遜展開今年Prime Day「僅限受邀者」促銷活動， 預計銷售額將達129億美元，按年增長11%。

據外媒報道，微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）交易獲得美國法院的批准，此前，美國聯邦貿易委員會（FTC）試圖以反壟斷為由， 阻止這項被稱為遊戲行業規模最大的收購。動視暴雪收漲超過10%，微軟股價升0.2%。

英國國家統計局公布發布，當地3至5月平均周薪（不含獎金）按年升7.3%，與上個月和2021年中期的紀錄水平相同。市場原預期將放緩至7.1%，符合英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）所提到，工資升幅正推高通脹水平，令加息壓力維持的觀點。畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin表示，數據說明勞動力市場仍然過熱，工資漲幅仍令人不安。

另一方面，美國二手車車價回落，二手車價格連續第三個月下降，批發價格按年跌幅更超過10%，美債息由高位回落，失守4厘關，暫報3.976厘；美滙指數回軟0.3%，暫報101.69。

美國今日將會公布6月NFIB小型企業信心指數。另外，德國將公布6月CPI終值，7月ZEW經濟景氣指數，英國將公布5月失業率。

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即市走勢︰

【04：04】動視暴雪（美：ATVI）收漲逾10%，在美國法院駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）主張、批准微軟收購動視暴雪之後，使得2023年迄今累計漲幅超過18%。

【04：01】數字貨幣交易所Coinbase（COIN）收漲9.7%，創2022年8月份以來收盤新高。

【04：00】中概股造好， 納斯達克金龍中國指數初步收漲1.6%，成分股嘉楠科技漲約8%，小鵬汽車漲5.8%，中通快遞、萬國數據、B站漲超4%，理想汽車漲超3%，拼多多漲1.3%。

【03：51】道指尾盤漲幅擴大至1%或330點。

【03：27】市場消息：加拿大提議修改負攤銷抵押貸款，銀行將需要更多的資本來支持一些貸存比大於65%的抵押貸款。

【03：17】亞馬遜創始人貝佐斯名下的私人航天公司藍色起源，在今年6月30日試射火箭時發生引擎爆炸事故。

【03：08】據路透引述消息人士：TikTok母公司字節跳動將允許美國員工無需等待公司上市即可將股票套現，此舉或表明字節跳動不急於上市。

【02：32】紐約8月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.52%，報74.83美元/桶。

【02：12】紐約側重於市場研究/數據的人工智能（AI）初創公司Alphasense Inc.洽談融資約1.5億美元，希望獲25億美元估值，本輪融資仍在進行之中。

【02：07】特斯拉CEO馬斯克醞釀在美國德州奧斯丁推進一個秘密“42號項目”（Project 42），該項目是一座玻璃建築物招致特斯拉董事會的內部調查。

【01：48】渣打分析師表示，隨看全球需求在8月或創歷史新高，本季石油供給將出現巨大缺口。未來兩個月的供應缺口明顯而且很大，可能會推動油價三季度升逾85美元/桶。

【01：46】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯將繼續與非洲國家討論他們提出的，有關解決俄烏衝突的和平方案。

【01：42】紐約8月黃金期貨收漲0.31%，報1937.10美元/盎司。 10月黃金期貨收漲0.31%，報1956.20美元/盎司。

【01：09】惠普（美：HPQ）上漲5.31%，此前Canalys報告顯示第二季度個人電腦出貨量下降放緩。

【01：06】市場消息：針對收購動視暴雪的交易，微軟針對英國監管部門CMA的反對意見提出小規模的資產剝離提議。

【00：55】美元兌瑞郎跌破0.88，為2021年1月以來首次，跌0.61%。

【00：19】應用材料跌超4%，拖累一眾芯片股走低，科磊和LSCC跌超3.1%，拉姆研究、AMD、格芯至多跌2.8%，英特爾仍漲0.9%，邁威爾科技漲1.0%，TSEM漲3%。

【00：15】市場消息：安盛正考慮將其再保險部門出售或IPO等選擇。

【00：08】美國證券交易委員會（SEC）指控美林證券及其母公司美國銀行，因其未能如實提交可疑活動報告（SAR）。美林已同意支付600萬美元罰金和解。

【23：59】據一份電子郵件聲明，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，隨時準備考慮微軟提出任何關於動視暴雪交易的提議，以解決監管機構的擔憂。微軟、動視和英國競爭和市場管理局（CMA）聯合向英國競爭上訴法庭提交一份意見書，要求終止訴訟流程

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.7%， 法股升1.1%， 英股升0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.7%

【22：10】美股走勢反覆，道指升84點、納指跌0.2% 亞馬遜升1%

【21：30】美股周二開市向好，道指升131點，納指升0.1%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）開市升近1%，特斯拉，微軟則偏軟。

【19：21】美債息跌穿4厘 美期靠穩 道指期貨升43點、納指期貨升32點

【18：11】【儲局官員】梅斯特：聯儲局需繼續加息抗通脹 工資增長率仍遠超通脹目標

【17：11】【TSLA】Tesla內地推兒童電動越野車Cyberquad 傳索價1.2萬人幣 車速最高每小時8公里

【12：15】道指期貨升3點，報34149點，標指期貨升1點，報4446點，納指期貨升8點，報15195點。

【11：09】【美國經濟】普徠仕：料最快或於今年底陷入衰退 年內最多再加息兩次

【10：36】【美股焦點】微軟確認加碼裁員 主要涉銷售人員及客戶代表

【10：07】【美股焦點】Uber財務總監傳將離任 上市後最高級辭職管理層

【09：08】【加密貨幣】渣打料比特幣2024年底衝至12萬美元 今年先劍指上企呢個價位！

【08：29】【儲局官員】巴爾︰為壓抑通脹 儲局還有一些工作要做

【08：04】【儲局官員】戴利︰聯儲局今年或需要再加息兩次

【08：02】【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用 籲儲局可以耐心等待

====以下為7月10日美股市況====

美股本周步入業績期，市場觀望本周稍後公布的通脹數據及美企季績表現，道指早段在消費及銀行股帶動下，攀升超過200點；大型科技股普遍出現回吐。環球市場憂慮中國CPI通脹數據，所反映的是經濟前景欠佳，美國周三亦將公布CPI數據。

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截至今晨4時（即收市），道指升209點，報33944點；標指升10點，報4409點；納指升24點或0.18%，報13685點。亞馬遜、Alphabet及Tesla股價分別回落2%、2.5%、1.8%。

美國10年債息報4.006厘，美滙指數失守102關，報101.97，跌0.3%。

紐約聯儲銀行最公布6月消費者調查顯示，美國民眾對通脹的預期平均值降至逾2年來最低水平，但預期樓價將進一步上揚。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，聯儲局可維持現行利率至明年。他認同通脹仍然過高，但貨幣政策已處於對經濟具限制性的水平 ； 聯儲局應有耐性，觀察加息導致經濟放緩的程度，再決定下一步行動。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）則相信，聯儲局今年很可能須再加息兩次，才可以壓抑通脹，回落至2%聯儲局目標。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，核心指標表明通脹居高不下， 利率水平還需要進一步上調一些；需要將利率在峰值水平維持一段時間。

美國非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。

俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【01：26】紐約原油日內跌超1%，現報72.87美元/桶，布蘭特原油現跌0.89%，報77.45美元/桶。

【01：17】法國興業銀行：下調摩根大通評級至持有，目標價160美元， 又下調高盛評級至持有，下調花旗集團評級至持有。

【01：05】據市場消息， 美國法官拒絶暫停對美國機構與社交媒體公司接觸的禁令，美國司法部預計將在第五巡迴法院尋求緊急行動

【00：31】穆迪：預計美國科技行業的疲軟將在2023年持續。

【00：17】歐洲央行管委內格爾：歐元區通脹仍然過高， 歐元區GDP增速將放緩，但堅信可以避免經濟硬著陸。

【23：35】歐洲股市收市上升， 德國DAX 30指數漲0.33%，法國股指漲0.42%，英國股指漲0.26%。

【23：12】信貸違約掉期（CDS）專家小組將於7月11日再度開會，討論瑞士信貸的CDS問題。

【23：02】美國紐約聯儲6月消費者預期調查：一年期通脹率預期由4.1%降至3.8%。三年期通脹率持穩於3%附近。

【22：02】美聯儲負責監管事務的副主席Michael Barr：華爾街大型銀行面臨更高的資本要求。

【21：30】道指開市升8點 納指跌0.1%

【20：40】北約峰會周二開幕前夕，拜登短暫訪問英國首相辛偉誠，就烏克蘭的支持和對俄羅斯的反攻交換意見。

【19：40】俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11% 次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC 要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信 惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程 「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩 經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI 市場怎估通脹與加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期 道指過山車收跌187點 美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然