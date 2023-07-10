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【美股市況】Tesla倒跌，Meta升1%　道指曾升223點（不斷更新）

股市 22:57 2023/07/10

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消費及銀行股帶動下，道指一度急升223點，升幅其後回順，至149點。納指乏力，走勢反覆波動。標指亦升約1點。歐洲股市造好，德國及法國股市升0.5%，英國升0.3%。

環球市場憂慮中國CPI通脹數據，所反映的經濟前景欠佳，美國周三亦將公布CPI數據。

美國10年債息高企於4厘之上，惟稍回至4.038厘，美滙指數一度失守102關，其後企穩，暫報102.26。

美國焦點股造好，特斯拉（美：TSLA）開市升1%後轉跌，英偉達（美：NVDA）升0.7%，Meta（美：META）升0.8%。不過，蘋果及微軟下跌。

俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

美國非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據　美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

 

【21：30】道指開市升8點 納指跌0.1%

【20：40】北約峰會周二開幕前夕，拜登短暫訪問英國首相辛偉誠，就烏克蘭的支持和對俄羅斯的反攻交換意見。

【19：40】俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指　高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11%　次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC　要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩　經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期　道指過山車收跌187點　美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然

經濟 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 CPI 期貨 美國 美股
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【儲局官員】巴爾：年度壓力測試應重新調整　建議提高對銀行資本要求
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