【美股市況】觀望通脹數據企業季績　道指升幅收窄至181點 Tesla倒跌 （不斷更新）

美股午市升勢略收窄, 早段在消費及銀行股帶動下，道指一度急升223點，升幅其後回順。納指乏力，走勢反覆波動。標指僅微升。歐洲股市造好，德國及法國股市升0.4%，英國升0.2%。

本港時間今晨1時30分, 道指升181點或0.5%, 報33916點; 納指升3點, 報13664點，標指升4點, 報4403點。

環球市場憂慮中國CPI通脹數據，所反映的經濟前景欠佳，美國周三亦將公布CPI數據。

美國10年債息高企於4厘之上，午市回落至3.9878厘，美滙指數一度失守102關，其後險守102.05, 跌0.2%。

美國焦點股漲跌不一，特斯拉（美：TSLA）開市升1%後轉跌, 一度跌3.4%, 暫跌1.9%，英偉達（美：NVDA）轉跌1%，Meta（美：META）升0.2%。不過，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌1.4%及2.2%。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，核心指標表明，通脹居高不下, 她不認為當前利率水平已有足夠的限制性。現時判斷長期中性利率水平是否已經發生變動，仍為時過早，利率水平還需要進一步上調一些；需要將利率在峰值水平維持一段時間。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指, 美國經濟表現正難以置信的堅韌，但通脹率仍過高。如果通脹預期仍無法穩定下來，美聯儲可能需要採取更多次加息行動。如果通脹預期失去錨定，可能需要進一步調整利率。

美國非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。

俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【01：26】紐約原油日內跌超1%，現報72.87美元/桶，布蘭特原油現跌0.89%，報77.45美元/桶。

【01：17】法國興業銀行：下調摩根大通評級至持有，目標價160美元, 又下調高盛評級至持有，下調花旗集團評級至持有。

【01：05】據市場消息, 美國法官拒絶暫停對美國機構與社交媒體公司接觸的禁令，美國司法部預計將在第五巡迴法院尋求緊急行動

【00：31】穆迪：預計美國科技行業的疲軟將在2023年持續。

【00：17】歐洲央行管委內格爾：歐元區通脹仍然過高, 歐元區GDP增速將放緩，但堅信可以避免經濟硬著陸。

【23：35】歐洲股市收市上升, 德國DAX 30指數漲0.33%，法國股指漲0.42%，英國股指漲0.26%。

【23：12】信貸違約掉期（CDS）專家小組將於7月11日再度開會，討論瑞士信貸的CDS問題。

【23：02】美國紐約聯儲6月消費者預期調查：一年期通脹率預期由4.1%降至3.8%。三年期通脹率持穩於3%附近。

【22：02】美聯儲負責監管事務的副主席Michael Barr：華爾街大型銀行面臨更高的資本要求。

【21：30】道指開市升8點 納指跌0.1%

【20：40】北約峰會周二開幕前夕，拜登短暫訪問英國首相辛偉誠，就烏克蘭的支持和對俄羅斯的反攻交換意見。

【19：40】俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11% 次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC 要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信 惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程 「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩 經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI 市場怎估通脹與加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期 道指過山車收跌187點 美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然