【美股市況】英偉達撲480關創新高　消費信心超預期　道指升105點　美債息企3.8厘（不斷更新）

美股午市繼續上揚, 受惠銀行股業績勝預期，大市周五向好，道指曾升近200點，其後公布的7月密歇根大學消費信心指數升至超預期的72.6，令市況升勢受制。

本港時間今晨1時15分, 道指升105點或0.3%, 報34500點; 納指升10點或0.1%, 報14149點, 標指升2點, 報4512點。

英偉達（美：NVDA）再創新高，曾急升4.6%，高見480.88美元，暫升0.7%, 報463美元，而利好消息仍是憧憬息口壓力紓緩、AI前景及入股ARM進展。

美國6月進口價格指數按年由跌5.9%擴大至跌6.1%，符預期，按月由跌0.4%收窄至-0.2%，反映通脹壓力進一步紓緩。

美滙指數跌穿100關，提出「美元微笑理論」（Dollar smile theory）的前國際貨幣基金組織經濟學家的Stephen Jen表示，美國經濟處於深度衰退或強勁擴張時，美元通常會上漲，但當經濟溫和增長，美元反而會如現在般走弱。他坦言美元一直且仍被嚴重高估，一旦聯邦公開市場委員會（FOMC）對通脹看法改變，美元將以更快的速度走軟。但認為聯儲局將再加息一次，並能實現軟著陸，不會令經濟陷入嚴重衰退。



美滙指數靠穩，暫報99.89；美國10年期債息繼續在3.8厘關爭持，暫報3.8067厘。

英國瑞銀研究部經濟學家Anna Titareva表示，定於下周三公布的英國6月CPI報告, 可能無法緩解英國央行的擔憂，尤其是本周英國強勁工資增長報告公布之後。Titareva指出，受食品、能源和核心通脹下跌的影響，6月年度整體通脹率預計將從之前的8.7%降至8.1%。她表示，盡管如此，強於預期的薪資增長數據, 可能會使英國央行在8月3日會議上繼續面臨加息50個基點的壓力。

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即市走勢︰

【00：43】特斯拉（美：TSLA）自信用評級獲得上調以來，首次通過ABS市場融資。

【00：31】據華爾街日報，幣安在最近數周內裁員超過1000人，客戶服務部門受影響最大。

【00：18】美國10年期債息漲幅達到1.54%，報3.817厘

【00：15】美國鋁業（美：AA）跌6.3%，刷新7月11日以來即市低位至34.29美元，摩根大通下調對該公司的評級至中性，目標價從54美元下調至36美元，稱鋁市場基本面疲軟。美國鋁業將於7月19日發布最新業績報告。

【23：49】美國兩年期國債收益率上升10個基點，至日高4.74厘。

【23：35】歐股收市漲跌不一, 德國DAX 30指數初步收跌0.21%，法國股指初步收漲0.12%，英國股指初步收漲0.01%。泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：25】美國銀行股普遍下跌，花旗跌2.5%，美國銀行跌1.3%，高盛、摩根士丹利、伯克希爾哈撒韋B類股、摩根大通至多跌0.9%，此前一度上漲2.7%，富國銀行漲0.4%。費城銀行指數跌超2.1%，成分股道富銀行跌超10%，KeyCorp跌超4.4%，齊昂銀行跌超4.3%，WAL、聯信銀行、PNC等跌超2%。道瓊斯地區銀行指數的成分股全綫下跌，西太平洋合眾銀行跌超5.4%表現最差。標普500金融板塊目前跌0.6%，成分股道富銀行領跌。

【23：01】天風國際分析師郭明錤發文表示，最新調查顯示，蘋果正積極採用3D列印技術，預計今年下半年新款Apple Watch Ultra的部分鈦金屬構件，將採用3D列印技術。

【23：00】消費信心超預期 道指升98點 納指升0.2%

【22：47】國際油價下跌2%，紐約原油期貨最低觸及75.14美元，布蘭特原油期貨最低觸及79.65美元

【22：12】英國上訴法院：將在7月17日就微軟收購動視暴雪的交易舉行聽證會。

【22：10】【美國經濟數據】美國7月密大學消費信心指數升至72.6 創近2年高│6月進口價格指數跌6.1% 通脹壓力續紓

【22：00】英偉達（美：NVDA）再創新高，急升3.4%，高見475.9美元，暫報474.5美元，而利好消息仍是憧憬息口壓力紓緩、AI前景及ARM進展。

【21：30】銀行股業績佳 道指升142點 納指升0.3% 英偉達再升2%。

【20：50】【美股業績】花旗業績勝預期 收入按年跌1% 股價盤前升1%

【20：30】【美國經濟數據】美6月進口價格指數跌6.1% 通脹壓力續紓

【20：00】【美股業績】富國銀行次季業績勝預期 淨利潤升57% 盤前升3%

【19：50】【美股業績】摩通去季收入升34%勝預期 資產管理規模增至3.2萬億美元 盤前升逾2%

【19：40】【美股業績】貝萊德次季每股盈利增28% 債券基金吸資、股票基金走資格局未變

【18：35】美滙續受制100關，道指期貨升59點，納指期貨跌10點。

【17：35】【下半年展望】東亞看淡美股、料最多跌15% 籲買債券黃金

【15：35】【美國加息】橋水：美國抗通脹戰役遠未結束 「持現金比股債更合適」

【12：33】道指期貨跌61點，報34529點，標指期貨跌2點，報4541點，納指期貨升10點，報15722點。

【11：27】【美股焦點】微軟與動視暴雪據報擬放棄英國雲遊戲業務部分控制權 另美FTC提上訴

【10：48】【美國股市】普徠仕：料通脹未來數月或將維持高企 籲慎選人工智能股份

【08：37】【美股焦點】迪士尼CEO：將減少星球大戰和漫威系列支出以削成本 另尋求出售電視資產

【08：32】【儲局官員】沃勒：儲局今年將需要再加息2次以壓通脹 每次25個基點

【07：19】【AI浪潮】OpenAI或泄露用戶數據 美國FTC調查

【06：27】【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職 轉任名校商學院院長

====以下為7月13日美股市況====

美國再有數據顯示通脹明顯降溫，6月最終需求生產物價指數（PPI）降幅超過預期，創2020年8月以來最低。數據進一步強化聯儲局即將結束加息行動的市場預期， 納指及標指升幅跑贏大市 ； 標指升破4500關的近16個月高位；高盛合夥人John Flood相信標指年底前有力破頂。

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美滙跌勢未止，失守100關；美長債息更跌穿3.8厘。美股向好，截至今晨4時（即收市），道指升47點，報34395點；標指升37點，報4510點；納指升219點或1.6%，報14138點。美滙跌0.77%，報99.75。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）創新高，高見461.55美元，收報459.77美元，升4.7%，特斯拉升2.2%。亞馬遜（美：AMZN）股價升2.7%，集團舉行為期兩天的會員促銷日「Prime Day」，首24小時的銷售創有史以來最好單日銷售業績，據Adobe統計，亞馬遜兩天銷售額升6.1%至127億美元。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）重申，聯儲局今年內再加息兩次是合理的揣測，她，待通脹回落至接近2%目標後，利率水平才開始回復至中性水平。

被視為超級「鷹派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard），周四宣布將於8月14日辭職，轉往Purdue商學院任職。

美國6月PPI最終需求按年升幅由5月1.1%放緩至0.1%，較預期0.4%為低，反映6月批發成本顯著放緩。核心PPI按年升幅則由5月2.8%回落至2.4%，同樣低於預期2.6%。

美國首次申領失業救濟金人數回落至23.7萬，低於預期的25萬，前值上修至24.9萬。截至7月1日止當周，連續申領失業救濟金人數為172.9萬，高於預期的172萬，前值下修至為171.8萬。

美國昨日公布的通脹數據放緩速度超市場預期，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭形容這份報告利好風險資產，尤其是新興市場資產，因市場對聯儲局徹底結束緊縮政策期盼已久。展望未來，聯儲局須在依然强勁的勞動力市場與不斷下滑的通脹數據之間取得平衡，但相信核心通脹可能持續下滑，並預期聯儲局最多會再加息一次。

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即市走勢︰

【01：21】動視暴雪（美：ATVI）波動不大，現跌0.19%，微軟（美：MSFT）仍漲1%。

【01：20】美國聯邦貿易委員會（FTC）請求上訴法院暫定微軟收購動視暴雪的交易。

【01：17】英鎊兌美元漲幅達到1%，報1.3117

【00：35】紐約原油持續回落，一度轉跌，現報75.75美元/桶。布蘭特原油現報80.17美元/桶。國際能源署（IEA）周四表示，今年石油需求將創下歷史新高，但經濟逆風和加息意味著石油需求增幅將略低於預期。

【00：29】美國國債價格延續漲勢，30年期美債收益率跌至3.898厘。

【00：09】歐元兌美元站上1.12，為去年3月以來首次，漲0.62%。

【00：07】標普500指數站上4500點，為去年4月以來首次。

【00：04】房利美：美國30年期抵押貸款利率上升至6.96%

【23：50】瑞士議會委員會主席：預計對瑞士信貸倒閉事件調查將持續12至14個月；將調查過去幾年的發展情況，而不僅僅是三月份的情況。

【23：48】法官裁定加密貨幣公司瑞波（Ripple）的代幣在機構銷售中為證券，而向公眾出售的加密代幣可能不被視為證券。加密代幣XRP擴大漲幅至27%。

【23：46】比特幣站上31000美元/枚，刷新一周新高，漲2.13%。

【23：35】歐股收市上升， 德國DAX 30指數收漲0.7%，法國股指收漲0.5%，英國股指收漲0.3%。歐洲STOXX 600指數收漲0.6%

【23：04】美國聯邦貿易委員會（FTC）宣布與破產的加密貨幣平台Celsius Network達成和解，永久禁止該平台處理消費者資產，並指控三名前高管通過虛假承諾存款安全且隨時可用，欺騙消費者將加密貨幣轉移到該平台。雙方同意一項47億美元的判決，該判決將被暫停，以允許Celsius Network將剩餘資產返還給消費者。

【22：02】英國5年期國債收益率跌至4.568厘，跌10個基點，為自6月29日以來最低水平。

【21：55】美滙跌穿100關

【21：30】道指升94點、納指升0.7% 英偉達升2%

【20：30】生產成本放緩，美滙跌至近100關，道指期貨升59點、納指期貨升0.7%

【19：40】【大行看法】高盛資管：市場對減息預期過於進取 服務通脹或較預期更具黏性

【19：06】【美股業績】百事可樂次季業績超預期 上調收入預測 盤前升2%

【18：20】美滙美債息走弱 美期續揚 道指期貨升44點、納指期貨升0.7%

【15：51】【TSLA】Tesla據報擬印度設廠 每年產能達50萬輛

【14：56】【TSLA】Tesla內地明早10時開售兒童電動越野車Cyberquad 落實定價1.2萬人幣 車速最高每小時8公里

【12：08】道指期貨升59點，報34609點，標指期貨升11點，報4518點，納指期貨升57點或0.4%，報15501點。

【08：21】【AI浪潮】馬斯克成立xAI人工智能公司 圖理解宇宙本質 12名領導層全是男性

【06：00】【英倫央行】滙豐、渣打通過英倫銀行壓力測試 可抵禦深度衰退、海嘯級衝擊

====以下為7月12日美股市況====

美國通脹回落至3%，距離儲局通脹目標2%，僅1個百分點，市場紛預期本輪加息周期有望見頂，美滙美債息齊跌 ，油金抽高 ；道指一度飈325點，惟道指成份股聯合健康（美：UNH）績前捱沽，股價急跌11.19美元，壓抑道指表現。

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截至今晨4時（即收市），道指升86點，報34347點；標指升0.7%，報4472點；納指升1.2%，報13918點。 Nvidia股價漲3.5%，花旗、高盛分別漲1.8%、1.7%。

利率期貨市場顯示，7月加息0.25厘，到5.25至5.5厘後，本輪加息周期便見頂。股債滙隨即異動，美股全綫造好，美滙失守101，報100.54，跌1.18%；美10年債息跌穿3.9厘，報3.867厘。

市場對於7月後停加息的揣測升溫，原油需求前景看俏，布蘭特期油5月以來首度突破80關 ， 收升0.89%報80.11美元。紐約期油升1.23%，報75.75美元。紐約期金收市升1.27%，報1961.7美元。

特斯拉（Tesla） CEO馬斯克（Elon Musk）領導的團隊宣布，成立xAI人工智能公司，目標是理解宇宙的真實本質 ； 團隊將於周五在推特（Twitter）平台舉行發布會 ， xAI會與特斯拉密切合作。xAI團隊成員曾參與DeepMind的AlphaCode，和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天機械人等項目。

聯儲局地區經濟報告褐皮書顯示，美國經濟活動輕微上升，預期未來數個月保持低增長。

三藩市聯儲銀行發表的研究報告稱，如果經濟回復至新冠疫情前的狀態，就業市場輕微冷卻將不足以令核心通脹率回落 ； 即使美國名義通脹下滑，但聯儲局仍須加息，以壓抑核心通脹。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）強調，倘緊縮政策太早退出，通脹將強勢回歸，屆時需加大抗擊力度。

美國總統拜登首席經濟顧問、國家經濟委員會（NEC）主任布雷納德（Lael Brainard）表示，最新數據反映通脹趨向溫和、就業市場良好，顯示經濟基調不俗，未有如一些經濟師估計般趨向衰退。

美國6月CPI數據揭盅，核心通脹壓力大幅紓緩，而佔CPI重磅的二手車價格果然下跌 ； 6月CPI按年升3%，低於預期的3.1%，前值為4%，按月升0.2%，低於預期的0.3%，前值為0.1%。而核心CPI按年升4.8%，低於預期的5%，前值為5.3%，按月升0.2%，低於預期的0.3%，前值為0.4%。

歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）稱，歐洲央行空前的加息行動對銀行的影響將愈來愈明顯。連恩在周三發布的講話稿中稱，未來幾個月，對銀行的影響可能會進一步增強。他表示，貨幣傳導通常會滯後，這意味著，過去一年大幅收緊貨幣政策造成的經濟影響，要到未來幾年才能全面顯現出來。他提及銀行資金的重新定價和固定利率貸款的再融資，以及銀行向歐洲央行償還低成本資金，以及減少該機構存量債券。

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即市走勢︰

【00：31】Meta Platforms公司CEO扎克伯格：元宇宙遊戲Roblox將在未來數周登陸Meta Quest應用平台。

【23：58】惠譽：鑑於高利率、緊縮的貸款環境和辦公需求下降，現維持對2023年美國辦公樓市惡化前景的看法。

【23：45】歐洲主要股指收漲，德國DAX30指數漲1.5%，英國富時100指數漲1.8%，法國CAC40指數漲1.6%，泛歐STOXX 600指數升1.5%

【23：41】美元兌日圓走低1.5%，現報138.27。

【23：32】中概股走強，納斯達克金龍指數漲超3%。Boss直聘（美：BZ）漲超8%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）漲超7%，拼多多（美：PDD）、京東（美：JD）漲超4%，百度（美：BIDU）、網易（美：NTES）漲超3%。

【23：26】馬斯克領導的團隊宣布成立X.AI的人工智能公司，目標是理解宇宙的真實本質。該公司將獨立於X Corp，但將與X和特斯拉緊密協作。

【23：09】美元兌日圓跌超1.3%，報138.37，逼近5月24日底部138.23，處於連續第五個交易日下跌， 累計跌幅達4.28%。

【22：49】英鎊兌美元突破1.30，為2022年4月22日以來首次，漲0.51%。

【22：23】美滙指數跌至100水平，創14個月低，美國10年期債息跌穿3.9厘，道指升277點，標指升1%，納指亦升1.4%。

【21：30】道指高開215點，報34476點，納指升1.2%，報13925點，標指升39點，報4479點。

【20：30】【美國經濟數據】美核心CPI大減速至4.8% 通脹壓力急紓 CPI增速回落至3%

【20：00】美國30定息按揭突破7厘，新置業貸款申請反增

【19：20】道指期貨升67點，納指期貨升0.3%，標指期貨升11點。

【15：02】【新股IPO】軟銀傳分拆日本支付商PayPay美國上市

【12：39】【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算 投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？

【12：03】美股期貨個別發展，道指期貨跌20點，報34444點，標指期貨升1點，報4475點，納指期貨升16點或0.1%，報15276點。

【11：45】【美股焦點】納指100「貧富懸殊」加劇 歷史第三次特別調權、Cathie Wood受惠？

【11：20】【賈躍亭投資】法拉第未來自爆財報出錯 強調不影響交付新車 臨時CFO將換人

【09：10】【主權基金】淡馬錫：目前不打算再投資加密貨幣公司 更不會炒幣

【08：06】【抖音TikTok】字節跳動不急於上市？ 據報將允許美國員工無需等到IPO即有資格套現股份

====以下為7月11日美股市況====

美股三大指數個別發展，道指曾漲344點，納指先跌後升， 多名聯儲局官員表示通脹高企，就業市場熾熱有理由進一步加息應對，但亦暗示貨幣政策收緊周期已接近尾聲。

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本港時間今晨4時，道指升317點或0.9%，報34261點；納指升75點或0.5%，報13760點；標指升29點或0.7%，報4439點。中概股指數收高，小鵬汽車漲逾5%

評級機構標普表示，美元的國際貨幣儲備地位正在減弱，市場分化正在形成，更多國家轉以人民幣作為結算貨幣，一些企業通過由中國支持的跨國金融機構提供項目融資。

標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald指出，俄烏戰爭去年爆發後，美國針對部分國家實施大規模制裁，行動已經打擊美元的地位，因為部分國家進行對外貿易時，選擇不使用美元結算，改用其他貨幣或以黃金作為支付工具。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）開市曾升1%後反覆，收市升0.5%， 特斯拉（美：TSLA）偏軟收市小幅上升，亞馬遜（美：AMZN）則收漲逾1%， 亞馬遜展開今年Prime Day「僅限受邀者」促銷活動， 預計銷售額將達129億美元，按年增長11%。

據外媒報道，微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）交易獲得美國法院的批准，此前，美國聯邦貿易委員會（FTC）試圖以反壟斷為由， 阻止這項被稱為遊戲行業規模最大的收購。動視暴雪收漲超過10%，微軟股價升0.2%。

英國國家統計局公布發布，當地3至5月平均周薪（不含獎金）按年升7.3%，與上個月和2021年中期的紀錄水平相同。市場原預期將放緩至7.1%，符合英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）所提到，工資升幅正推高通脹水平，令加息壓力維持的觀點。畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin表示，數據說明勞動力市場仍然過熱，工資漲幅仍令人不安。

另一方面，美國二手車車價回落，二手車價格連續第三個月下降，批發價格按年跌幅更超過10%，美債息由高位回落，失守4厘關，暫報3.976厘；美滙指數回軟0.3%，暫報101.69。

美國今日將會公布6月NFIB小型企業信心指數。另外，德國將公布6月CPI終值，7月ZEW經濟景氣指數，英國將公布5月失業率。

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即市走勢︰

【04：04】動視暴雪（美：ATVI）收漲逾10%，在美國法院駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）主張、批准微軟收購動視暴雪之後，使得2023年迄今累計漲幅超過18%。

【04：01】數字貨幣交易所Coinbase（COIN）收漲9.7%，創2022年8月份以來收盤新高。

【04：00】中概股造好， 納斯達克金龍中國指數初步收漲1.6%，成分股嘉楠科技漲約8%，小鵬汽車漲5.8%，中通快遞、萬國數據、B站漲超4%，理想汽車漲超3%，拼多多漲1.3%。

【03：51】道指尾盤漲幅擴大至1%或330點。

【03：27】市場消息：加拿大提議修改負攤銷抵押貸款，銀行將需要更多的資本來支持一些貸存比大於65%的抵押貸款。

【03：17】亞馬遜創始人貝佐斯名下的私人航天公司藍色起源，在今年6月30日試射火箭時發生引擎爆炸事故。

【03：08】據路透引述消息人士：TikTok母公司字節跳動將允許美國員工無需等待公司上市即可將股票套現，此舉或表明字節跳動不急於上市。

【02：32】紐約8月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.52%，報74.83美元/桶。

【02：12】紐約側重於市場研究/數據的人工智能（AI）初創公司Alphasense Inc.洽談融資約1.5億美元，希望獲25億美元估值，本輪融資仍在進行之中。

【02：07】特斯拉CEO馬斯克醞釀在美國德州奧斯丁推進一個秘密“42號項目”（Project 42），該項目是一座玻璃建築物招致特斯拉董事會的內部調查。

【01：48】渣打分析師表示，隨看全球需求在8月或創歷史新高，本季石油供給將出現巨大缺口。未來兩個月的供應缺口明顯而且很大，可能會推動油價三季度升逾85美元/桶。

【01：46】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯將繼續與非洲國家討論他們提出的，有關解決俄烏衝突的和平方案。

【01：42】紐約8月黃金期貨收漲0.31%，報1937.10美元/盎司。 10月黃金期貨收漲0.31%，報1956.20美元/盎司。

【01：09】惠普（美：HPQ）上漲5.31%，此前Canalys報告顯示第二季度個人電腦出貨量下降放緩。

【01：06】市場消息：針對收購動視暴雪的交易，微軟針對英國監管部門CMA的反對意見提出小規模的資產剝離提議。

【00：55】美元兌瑞郎跌破0.88，為2021年1月以來首次，跌0.61%。

【00：19】應用材料跌超4%，拖累一眾芯片股走低，科磊和LSCC跌超3.1%，拉姆研究、AMD、格芯至多跌2.8%，英特爾仍漲0.9%，邁威爾科技漲1.0%，TSEM漲3%。

【00：15】市場消息：安盛正考慮將其再保險部門出售或IPO等選擇。

【00：08】美國證券交易委員會（SEC）指控美林證券及其母公司美國銀行，因其未能如實提交可疑活動報告（SAR）。美林已同意支付600萬美元罰金和解。

【23：59】據一份電子郵件聲明，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，隨時準備考慮微軟提出任何關於動視暴雪交易的提議，以解決監管機構的擔憂。微軟、動視和英國競爭和市場管理局（CMA）聯合向英國競爭上訴法庭提交一份意見書，要求終止訴訟流程

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.7%， 法股升1.1%， 英股升0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.7%

【22：10】美股走勢反覆，道指升84點、納指跌0.2% 亞馬遜升1%

【21：30】美股周二開市向好，道指升131點，納指升0.1%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）開市升近1%，特斯拉，微軟則偏軟。

【19：21】美債息跌穿4厘 美期靠穩 道指期貨升43點、納指期貨升32點

【18：11】【儲局官員】梅斯特：聯儲局需繼續加息抗通脹 工資增長率仍遠超通脹目標

【17：11】【TSLA】Tesla內地推兒童電動越野車Cyberquad 傳索價1.2萬人幣 車速最高每小時8公里

【12：15】道指期貨升3點，報34149點，標指期貨升1點，報4446點，納指期貨升8點，報15195點。

【11：09】【美國經濟】普徠仕：料最快或於今年底陷入衰退 年內最多再加息兩次

【10：36】【美股焦點】微軟確認加碼裁員 主要涉銷售人員及客戶代表

【10：07】【美股焦點】Uber財務總監傳將離任 上市後最高級辭職管理層

【09：08】【加密貨幣】渣打料比特幣2024年底衝至12萬美元 今年先劍指上企呢個價位！

【08：29】【儲局官員】巴爾︰為壓抑通脹 儲局還有一些工作要做

【08：04】【儲局官員】戴利︰聯儲局今年或需要再加息兩次

【08：02】【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用 籲儲局可以耐心等待

====以下為7月10日美股市況====

美股本周步入業績期，市場觀望本周稍後公布的通脹數據及美企季績表現，道指早段在消費及銀行股帶動下，攀升超過200點；大型科技股普遍出現回吐。環球市場憂慮中國CPI通脹數據，所反映的是經濟前景欠佳，美國周三亦將公布CPI數據。

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截至今晨4時（即收市），道指升209點，報33944點；標指升10點，報4409點；納指升24點或0.18%，報13685點。亞馬遜、Alphabet及Tesla股價分別回落2%、2.5%、1.8%。

美國10年債息報4.006厘，美滙指數失守102關，報101.97，跌0.3%。

紐約聯儲銀行最公布6月消費者調查顯示，美國民眾對通脹的預期平均值降至逾2年來最低水平，但預期樓價將進一步上揚。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，聯儲局可維持現行利率至明年。他認同通脹仍然過高，但貨幣政策已處於對經濟具限制性的水平 ； 聯儲局應有耐性，觀察加息導致經濟放緩的程度，再決定下一步行動。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）則相信，聯儲局今年很可能須再加息兩次，才可以壓抑通脹，回落至2%聯儲局目標。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，核心指標表明通脹居高不下， 利率水平還需要進一步上調一些；需要將利率在峰值水平維持一段時間。

美國非農就業數據反映勞動力市場放緩，令投資界開始對鷹派加息的憧憬降溫。市場最新數據顯示，對沖基金自3月份以來首次轉向整體睇淡美元，押注聯儲局終於接近加息周期的終點，截至7月7日當局，沽空美元的合約增至超過2萬份，較一星期前約5000份急增。

美國本周將公布多項經濟數據，其中市場聚焦周三CPI數據。

俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣

即市走勢：

【01：26】紐約原油日內跌超1%，現報72.87美元/桶，布蘭特原油現跌0.89%，報77.45美元/桶。

【01：17】法國興業銀行：下調摩根大通評級至持有，目標價160美元， 又下調高盛評級至持有，下調花旗集團評級至持有。

【01：05】據市場消息， 美國法官拒絶暫停對美國機構與社交媒體公司接觸的禁令，美國司法部預計將在第五巡迴法院尋求緊急行動

【00：31】穆迪：預計美國科技行業的疲軟將在2023年持續。

【00：17】歐洲央行管委內格爾：歐元區通脹仍然過高， 歐元區GDP增速將放緩，但堅信可以避免經濟硬著陸。

【23：35】歐洲股市收市上升， 德國DAX 30指數漲0.33%，法國股指漲0.42%，英國股指漲0.26%。

【23：12】信貸違約掉期（CDS）專家小組將於7月11日再度開會，討論瑞士信貸的CDS問題。

【23：02】美國紐約聯儲6月消費者預期調查：一年期通脹率預期由4.1%降至3.8%。三年期通脹率持穩於3%附近。

【22：02】美聯儲負責監管事務的副主席Michael Barr：華爾街大型銀行面臨更高的資本要求。

【21：30】道指開市升8點 納指跌0.1%

【20：40】北約峰會周二開幕前夕，拜登短暫訪問英國首相辛偉誠，就烏克蘭的支持和對俄羅斯的反攻交換意見。

【19：40】俄羅斯表示，普京於6月29日與瓦格納集團的首領Prigozhin會談近3小時，與會者達35人，普京聽取了Prigozhin關於6月24日叛亂的解釋。

【18：20】美滙守102關 美股期貨偏軟 道指期貨跌16點 納指跌0.4%

【16：23】【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

【14：17】【TSM】台積電6月營收按年跌11% 次季收入符指引、高盛照升目標價

【12：40】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33912點；納指期貨0.2%，報15147點；標普500指數跌0.1%，報4428點。

【12：24】【SVB】矽谷銀行母企起訴FIDC 要求收回19億美元

【09：54】【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信 惟遭瑞士監管機構拒絕

【08：00】【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程 「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【07：45】【儲局官員】古爾斯比：美國勞動力市場正在放緩 經濟正處於軟著陸黃金路徑

【07：30】【美國加息】美國周三公布CPI 市場怎估通脹與加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美新職遜預期 道指過山車收跌187點 美滙失守103關（不斷更新）

編輯：姚卓然