▲ 【Share for Good】新世界愛互送平台夥Adobe、星展香港推AI新世代創意計劃 東華三院五校200初中生受惠

生成式人工智能（Generative AI）成為全球科技新趨勢，新世界發展 （00017） 旗下大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣布，今年暑假將聯同科技企業Adobe（美：ADBE）及星展香港，推出AI新世代創意計劃（Next-Gen AI-Imagenation Initiative），分別提供創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly使用教學，以及星展香港捐出的手提電腦，組成創意生成式 AI教材套裝，惠及東華三院旗下五間學校共約200名基層初中生，提升同學數碼技能。

是次AI新世代創意計劃由Share for Good牽頭，將Adobe最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly和創意應用程式Adobe Express的教學，配以星展香港捐贈的200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式 AI教材，由Adobe自六月底至八月初提供免費課程，惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學，一共約200名初中生。

Adobe Firefly是Adobe旗下創意生成式 AI 引擎，透過輸入簡單的文字提示，短短數秒內，即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果，創作獨特的圖像、海報、社交媒體帖文等內容。

Share for Good 董事溫師雁表示，新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，透過旗下Share for Good平台，聯乘不同機構發揮社會創新力量，發起多元化慈善行動，是次感謝Adobe、星展香港及東華三院攜手起動AI新世代創意計劃，在STEAM學習上，支援有需要的學生，並就最新的科技趨勢提供啟蒙，拉窄數碼鴻溝（Digital Divide）。

Adobe（香港及台灣）電子媒體銷售主管蕭家旭表示，瞭解並掌握生成式AI將幫助廣大學生更好地為未來做好準備，很高興Adobe能夠藉此活動為香港未來科技和設計人才的培養貢獻力量。

星展銀行（香港）執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示，星展香港很榮幸能夠與Share for Good以及Adobe合作，以支持本港基層學生的技能提升及發展，很高興為這個項目作出貢獻，助學生配備未來技能。

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責任編輯：李哲毅