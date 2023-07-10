【日本股市】無印良品母企抽升逾兩成　中國銷售復甦、日商品加價帶動季績造好

▲ 【日本股市】無印良品母企抽升 中國銷售復甦、日產品加價帶動季績造好

無印良品（MUJI）母企良品計畫株式會社（日：7453）季績造好，帶動股價周一早市勁升逾兩成，現升21.9%，報1672日圓。無印良品母企良品計畫株式會社截至5月底止第三季度受惠中國銷售復甦及日本產品價格上漲，季度淨利潤由去年同期的52億日元增至113億日元。

無印良品母企表示，上季收入按年增長21%，達到1,524 億日元，主要是得益於中國銷售額從去年疫情低迷時期復甦，並且開設更多海外新店。無印良品母企上季來自內地收入增長68%，達到268億日元，而全球門店數量從去年同期的1,055間增至5月底的1,172間。

良品計畫株式會社上季營業利潤率按年提高3.5個百分點至8.2%，部分原因是日本產品價格上漲。無印良品母企維持截至 8 月的財年盈利預測不變，預計收入將增長18%至5,850億日元，淨利潤則下降24%至186億日元。

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編輯：李哲毅