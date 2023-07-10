煤氣公司與城巴母公司匯達交通簽署合作備忘錄 攜手推動香港氫能發展

▲ 由環境及生態局副局長黃淑嫻（後排中）、煤氣公司常務董事黃維義（後排左）和匯達交通主席及善水資本主席及行政總裁張堃（後排右）見證下，煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑（前排左）與城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰博士（前排右）代表雙方簽署備忘錄，合作推動香港氫能發展。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）與城巴母公司匯達交通服務有限公司（匯達交通）日前簽署合作備忘錄，共同探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源，並就氫氣相關業務和市場計劃進行資訊交流。此次合作備忘錄的簽署標誌著香港發展氫能運輸的新一頁。

根據合作備忘錄，兩間公司的合作項目為城巴位於香港島的車廠，煤氣公司將負責設計和擴建現有管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施，並提供相關設備的維護服務。匯達交通將負責購買和維護氫能巴士，並在指定路線上部署和營運氫能巴士，以獲取相關的營運資料。預計項目工程需時十二個月，完成後，氫氣提取設施每天可抽取約500公斤氫氣，足夠10-12輛氫能巴士一天的運作所需。

▲ 煤氣公司與匯達交通於今天舉行簽署諒解備忘錄儀式，環境及生態局副局長黃淑嫻（右六）、煤氣公司常務董事黃維義（左六）、匯達交通主席及善水資本主席及行政總裁張堃（右五）、煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑（右三）、城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰博士（右四）、環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策) 梁啟明博士（左五）、機電工程署助理署長周厚強（左四）、機電工程署總工程師王磊（左三）、城巴有限公司營運總裁李卓豪（左二）、城巴有限公司營運及工程總監馮家輝（右二）、煤氣公司工程總監—香港公用業務敖少興（右一）及煤氣公司工商市務及營業總經理鄭曉光（左一）等，共同見證香港氫能發展的新篇章。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑，與城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰博士代表雙方簽署合作備忘錄，並由煤氣公司常務董事黃維義和匯達交通主席及善水資本主席及行政總裁張堃見證。環境及生態局副局長黃淑嫻、機電工程署助理署長周厚強等政府代表出席備忘錄簽訂儀式，見證香港氫能發展踏出重要一步。

黃淑嫻副局長見證煤氣公司與匯達交通是次合作，並表示「感謝雙方的支持，響應《香港氣候行動藍圖2050》的政策方向，參與推動綠色運輸的發展，以配合香港在2050年前達致車輛零排放和實現碳中和的目標。」

煤氣公司擁有超過160年營運煤氣及氫氣的豐富經驗，煤氣公司常務董事黃維義對是次合作表示充滿信心，「現時供應之人工煤氣當中，成份約一半是氫氣，透過貫通全港的煤氣管網輸送氫氣，僅需在用戶端裝設氫氣提取設施，便可抽取高純度氫氣。採用煤氣管道輸送氫氣，避免路面運輸氫氣的潛在風險，節省運輸成本，方案安全高效。今次與匯達交通攜手合作，各展所長，可說是『駕』『氫』就熟。期待由煤氣公司供能動力的氫能巴士早日為市民服務，建立可持續的城市交通。」

▲ 煤氣公司代表帶領環境及生態局、機電工程署及匯達交通代表參觀位於煤氣公司總部的「未來能源館」，並就氫能發展交流意見。

城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰博士表示：「我們很高興能與香港其中一間最具歷史的能源公司—煤氣公司，為交通行業引入、供應及使用氫氣合作。隨着城巴走向零排放轉型，我們相信煤氣公司憑藉其豐富的經驗及龐大的氣體供應網絡，將會是其中一個可靠的供氫夥伴，特別是為我們位於香港島的第二個加氫站供應氫氣。我們亦期望與更多同業合作，攜手令香港成為新能源轉型的領導及先行者。」

是次簽訂合作備忘錄，雙方將建立戰略聯盟，未來將攜手合作，積極協助香港政府為巴士和重型車輛使用氫氣制定相關法規及補貼方案。此次合作備忘錄有效期為一年，雙方同意之後可予以延長。

關於煤氣公司

煤氣公司成立於 1862 年，是香港第一家公用事業機構，也是亞洲具規模的能源供應商之一，企業管理及營運均達到世界級水平。在穩固的燃氣業務基礎上，煤氣公司於 1994 年進入內地市場，進一步拓展經營領域，如今業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游，自來水供應與污水處理，城市廢物資源化利用，新興環保能源，電訊，資訊科技，工程服務，製造業，零售業及其他相關生活服務，在內地24個省、自治區、直轄市布局逾180個可再生能源項目。隨著多元化業務不斷擴展，煤氣公司已成為一家極具規模的、全國性的、以環保及能源產業為主導的跨行業集團。

關於匯達交通

城巴由匯達交通持有，致力提升香港市民的生活質素，及提供安全可靠的巴士服務。公司聘用超過5,000名員工，營運逾1,700輛巴士穿梭港島、九龍及新界，每日接載過百萬名乘客。城巴擁有領先業界的巴士車隊，所有巴士均為歐盟5型或以上。



(特約)