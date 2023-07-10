【HIBOR】隔夜拆息半年結後終跌穿5厘　報4.50厘

▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後終跌穿5厘 報4.50厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線回落，隔夜HIBOR下降0.716厘至4.50119厘，為自6月15日以來最低水平，也是半年結後首次跌穿5厘水平，反映銀行間短線流動性紓緩。隔夜HIBOR外，1星期、2星期HIBOR都跌穿5厘水平。

與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR報5.00446厘，反映銀行資金成本的3個月HIBOTR亦報約5.01946厘，兩者都較上一交易日回調。

到期日 港元利息結算率 單日變幅（厘） 隔夜 4.50119 -0.71619 1 星期 4.91821 -0.20917 2 星期 4.95071 -0.16215 1 個月 5.00446 -0.05489 2 個月 5.01173 -0.04762 3 個月 5.01946 -0.04102 6 個月 5.07637 -0.01893 12 個月 5.08250 -0.02571

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