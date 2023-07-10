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【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後終跌穿5厘 報4.50厘
宏觀解讀 11:50 2023/07/10
香港銀行同業拆息（HIBOR）全線回落，隔夜HIBOR下降0.716厘至4.50119厘，為自6月15日以來最低水平，也是半年結後首次跌穿5厘水平，反映銀行間短線流動性紓緩。隔夜HIBOR外，1星期、2星期HIBOR都跌穿5厘水平。
與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR報5.00446厘，反映銀行資金成本的3個月HIBOTR亦報約5.01946厘，兩者都較上一交易日回調。
|到期日
|港元利息結算率
|單日變幅（厘）
|隔夜
|4.50119
|-0.71619
|1 星期
|4.91821
|-0.20917
|2 星期
|4.95071
|-0.16215
|1 個月
|5.00446
|-0.05489
|2 個月
|5.01173
|-0.04762
|3 個月
|5.01946
|-0.04102
|6 個月
|5.07637
|-0.01893
|12 個月
|5.08250
|-0.02571
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