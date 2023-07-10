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【環保太陽能】香港國際貨櫃碼頭投資7,800 萬　 推出附太陽能板岸邊吊機

商業 11:56 2023/07/10

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香港國際貨櫃碼頭 (HIT) 宣布，推出全港首批在機房頂安裝太陽能板的岸邊吊機，投資額達 7,800 萬港元。

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太陽能板的岸邊吊機有助減少貨櫃碼頭操作對環境的影響，邁向建造綠色港口的目標，同時也為呼應香港特區政府訂定、以碳中和為目標的「香港氣候行動藍圖 2050」。

安裝設於岸邊吊機的太陽能系統，透過 84 塊電池板收集能量，用於輔助供電系統，支援岸邊吊機的空 調和照明等設備。以每天日照 3 小時計算，該太陽能系統可產生大約 42,000 瓦小時能量，發電功率達98.75%。 

連同先前已加設太陽能板覆蓋的 8 個停車場和 24 個變電站，每年產生的總能量累計超 過 160 萬千瓦小時，大約相當於 3,920 輛電動車的每月耗電量，或 875,000 部智能電話的全年耗電 量。

HIT 董事總經理周彥邦表示，採用裝備太陽能板的岸邊吊機，有助推動香港成為低碳綠色城市。「未來將繼續優化碼頭設施，探討各種可再生能源的應用潛力，務求建設一個可持續發展的港口生態系統。」

編輯：梁巧恩

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