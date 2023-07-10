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【大行報告｜66】滙豐研究：港鐵首5個月經常性業務明顯改善　惟下調目標價10%至44.5元

股市 12:05 2023/07/10

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滙豐研究：港鐵首5個月經常性業務明顯改善　惟下調目標價10%至44.5元

滙豐環球研究表示，自中港通關後，港鐵經常性業務出現良好的改善，雖然在物業發展業務上有小問題，但看到盈利復甦有良好的能見度，重申港鐵為「買入」的評級，但將目標價由49.2元下調至44.5元，並將今年至2025年的盈利預測下調 1.5%至11.6%，以反映更高的利率及成本假設。

滙豐研究指，港鐵首5個月的經常性業務有明顯改善，相信投資者將會欣賞其防守屬性。不過，港鐵小蠔灣項目缺乏具體的重推計劃令人失望。另外，利息支出上升和相關公用事業可能會拖累今年的盈利復甦。

該行預期，港鐵的盈利增長動力來自經常性業務預期改善。其中包括，商場租戶的銷售表現已回到疫情前逾8成的水平、乘客量恢復約90%、跨境站重新開放後免稅店恢復免稅租賃業務，以及廣告收入溫和復蘇。

另外，7月中開幕的大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」以及今年第四季推出的港島南區最大型休閒生活地標商場「THE SOUTHSIDE」的預租情況理息，相信可以加強經常性收入來源，抵消商場租金調整的影響。

不過，該行提醒，港鐵過去兩年的物業發展盈利貢獻強勁，看到今年該業務利潤走弱的風險，主因日出康城11期、港島南岸第4期以及何文田站2期項目的銷售表現不及該行預期，或影響港鐵今年入賬。

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編輯：袁諾曦

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