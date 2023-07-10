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【Twitter之亂】推出僅1年　Elon Musk宣布移除「Twitter Circle」功能  

科技 12:15 2023/07/10

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Elon Musk表示在移除Twitter Circle後，鼓勵用戶轉而採用改進的社區溝通和私訊群聊功能。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）自去年10月收購Twitter後，持續對Twitter的平台功能進行改革，例如本月初就限制已認證帳戶，每日可閱讀最多1萬篇帖文。Elon Musk日前再宣布，將移除推出剛滿一年的「Twitter Circle」功能。

【Twitter轉會潮】Threads繼續模仿Twitter？　將引入主題標籤功能

Twitter Circle在去年5月試行，並於8月底向所有用戶推出。該功能是類似Instagram的「Close Friends」功能，允許用戶向最親密的朋友（最多150 人）而非所有人分享帖文，而每位用戶最多只能創建1個圈子。

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Elon Musk表示在移除Twitter Circle後，鼓勵用戶轉而採用改進的社區溝通和私訊群聊功能。事實上，Elon Musk在6月中旬時就提到，Twitter已禁止未付費用戶向非好友發送私訊，以減少非必要的垃圾訊息，這一做法亦被外界視為是誘導用戶使用其付費服務「 Twitter Blue」。

責任編輯：陳卓賢

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