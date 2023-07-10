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首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐

環球社會熱點 11:25 2023/07/10

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現年22歲的Rikkie Valerie Kolle周日（9日）加冕，成史上首名跨性別荷蘭小姐。前任荷蘭小姐Ona Moody為她戴上頭冠，據報將競逐環球小姐頭銜，令Rikkie Valerie Kolle成第二位參加環球小姐比賽的跨性別女性。

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Rikkie Valerie Kolle在社交平台Twitter上用全大楷字母表示，自己做到了（I DID IT！）。她參加荷蘭小姐決賽時身穿紅色禮裙，獲勝後手捧一束彩色花束，其他選手亦站在一側鼓掌致賀。

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據報Rikkie Valerie Kolle將參與今年12月環球小姐比賽，屆時將有來自24個國家的選手爭奪相關頭銜。Rikkie Valerie Kolle將成第二位參加環球小姐比賽的跨性別女性，第一位是來自西班牙的Angela Ponce，她於2018年參加比賽，接受採訪指自己從未想過會進入決賽。

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跨性別選手至2012年起，可以參加選美比賽。泰國女商人Anne Jakrajutatip去年10月收購舉辦環球小姐的組織，組織此前東主為美國前總統特朗普（Donald Trump）。Anne Jakrajutatip自認為跨性別人士，承諾將延續選美比賽賦予女性權利的傳統，並為下一代發展品牌。

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責任編輯：李俊儀

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