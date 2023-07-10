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【阿里巴巴9988】盒馬三大門店模式攻零售　自家品牌佔總銷售逾三成

股市 11:22 2023/07/10

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【阿里巴巴9988】盒馬三大門店模式攻零售　自家品牌佔總銷售逾三成

近年盒馬發展出不同品牌及零售模式，包括結合超市及餐飲的「盒馬鮮生」、會員制商店「盒馬X會員店」、折扣店「盒馬奥萊」等，冀提供差異化消費體驗及產品選擇。

盒馬鮮生是盒馬最早推出業務模式，盒馬上海區域營運總監葛冬生表示，盒馬鮮生店舖面積介乎4,000至6,000平方米，主要設於一、二綫城市，而盒馬鮮生每坪面積產出的營業額是傳統超市的3至5倍。

盒馬上海百萬呎供應鏈中心投產　直擊內部自動化設備、縮短新鮮食材供應鏈，看【下一頁】

盒馬鮮生強調結合餐飲及超市零售

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葛冬生表示，盒馬自有品牌佔盒馬鮮生總銷售約三分一，料會繼續上升；近月盒馬鮮生亦引入逾千款海外商品。盒馬鮮生以年輕消費者為目標客群，同時提供門店半徑3公里內30分鐘送貨上門。現時盒馬鮮生綫上綫下生意比例約6：4，新鮮產品佔店舖銷售約半。

折扣店盒馬奥萊攻價格敏感消費者

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另外，盒馬以折扣店盒馬奥萊進軍下沉市場，售賣高性價比超市生鮮雜貨。盒馬奧萊專項負責人樊曉潔指，其定位類似社區超市，門店密集度較高，故開店速度較快，「我們客戶消費頻次高，覆購率也高。」

樊曉潔指，盒馬奥萊產品種類約1,000款，主打售賣盒馬NB（No Brand，即無品牌）產品，利用去品牌化減低價格，同時部分生鮮產品由產地直銷，「有些甚至將包裝綫放在產地，以便降低價格，讓利消費者。」

盒馬X會員店拓家庭客 採「差異化商品」及「同產品，價更低」

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門店面積最大「盒馬X會員店」則以家庭客為目標，盒馬X會員店總經理孫碩稱，整體貨品種類達3,000至4,000款，均以大包裝為主，故相同商品與盒馬鮮生比較會更便宜。

孫碩稱，盒馬X會員店也提供運動、家居、護膚等產品，以差異化商品及「同產品，價更低」策略，形成競爭力。問及內地會員店競爭劇烈，他表示盒馬X會員可借助整體集團採銷規模，降低成本，提高價格競爭力，且較海外背景的會員店，盒馬對內地消費需求及趨勢理解更深。

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