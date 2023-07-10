▲ 【阿里巴巴9988】盒馬上海百萬呎供應鏈中心投產 直擊內部自動化設備、縮短新鮮食材供應鏈

阿里巴巴 （09988） 今年重組架構，而有望成為重組後分拆上市頭炮的新零售超市連鎖盒馬，向來以商品新鮮作為賣點，盒馬供應鏈項目負責人郝京彬稱，隨着消費者對產品新鮮度要求愈來愈高，如何縮短供應鏈及提高時效成為重點。

盒馬上海供應鏈運營中心「盒馬航頭產業基地」近月全面投入運作，供應菜、豆製品、奶等新鮮食材至上海所有門店，單日可分揀逾280萬份貨品，基地亦設中央廚房，供應預製菜、麵類等到上海、南京、蘇州、杭州等整個華東區域。

盒馬航頭產業基地總建築面積逾10萬平方米（約107萬平方呎），當中冷庫容量47.9萬立方米，生產加工中央廚房3.6萬平方米（約38萬平方呎）。

▲ 盒馬供應鏈項目負責人郝京彬稱，隨着消費者對產品新鮮度要求愈來愈高，如何縮短供應鏈及提高時效成為重點

供應鏈中心投資額巨大 採全冷鏈

郝京彬透露，該基地是盒馬至今面積最大、科技含量最高、投資金額最大的供應鏈運營中心，他雖未透露基地投資額，但指上海土地珍貴，加上基地採用全冷鏈，及設置大量自動化硬件，同時倉儲分貨系統打通門店供貨下單系統，故造價高昂。

現時供應商送來大量新鮮食材後，基地會利用無人搬運車、機械臂、交叉帶式分揀機等自動化裝備，將貨品拆散成更小單位，其後系統會因應各分店需求及規模，自動計算不同門店所需貨品數量，並裝入門店對應送貨籃以便同日發貨。

內部建大量自動化設備

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精準預測門店銷售 彈性處理價格降損耗率

如何減少商品損耗一直是零售業提高利潤率重要課題。郝京彬表示，盒馬鮮生強調日日鮮，不賣隔夜貨，但同時仍能維持行業相對較低損耗率。他解釋，盒馬系統能準確預測各門店銷售量，精準供應合適貨品數量，同時盒馬可彈性處理價格，「例如系統可即時知道，天氣炎熱不利銷售某類產品，由於採用電子價簽（即價錢牌），我們可立即下調部分地區門店價格促銷，減少貨品損耗。」

盒馬大力發展預製菜，郝京彬表示，現時基地中央廚房產量處於爬披期，現時每日出產十多公噸預製菜，最多日產量可達約110噸。郝提到，中央廚房可大幅提升盒馬供應鏈效率，降低運營成本，同時加工各類農產品，以提升其商業附加價值。

未來再有2基地落成

郝京彬續指，基地設有預製菜研發中心，現時研發團隊約10至20人，當中不乏酒店名廚，研發中心一旦確定新款預製菜口味，只需半個月即可以投入標準化生產，目前每月上架20至30款應季新款預製菜。

盒馬自成立以來，也一直布局生鮮物流供應鏈，郝京彬表示，現時內地共有7個供應鏈基地，服務西北、西南、華中、華東等地，未來將有兩個供應鏈基地落成。

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記者：李哲毅