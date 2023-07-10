【俄烏戰爭】拜登指烏未準備好入北約 要求戰爭先結束

美國總統拜登（Joe Biden）日前受訪時表明，烏克蘭未準備好成為北約（NATO）成員國，強調對俄羅斯戰爭必須終結後才能考慮烏國加入北約。

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拜登出發前往歐洲接受美國媒體訪問時表示，烏克蘭立刻成為北約成員仍然言之過早，但美國與北約盟友仍然支持烏軍及基輔政府對抗俄羅斯入侵，包括提供安全及武器援助。

拜登指出，北約內未就烏克蘭現時加入達成一致共識，因為俄烏依然處於戰爭狀態。因為北約第五條存在，一旦烏克蘭加入後被俄羅斯攻擊，即全體北約成員國與俄國開戰。

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另外，拜登亦稱已與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）商討加入北約事宜，表明美方將繼續向烏克蘭提供安全及軍事援助，直至戰爭完結。他指兩人討論烏克蘭入北約的合理途徑，包括需要符合民主化等條件。

同時，拜登自稱俄烏戰爭前，曾拒絕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要求，不承諾會拒絕烏克蘭加入北約，強調北約採取「門戶開放政策」。

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責任編輯：吳漢培