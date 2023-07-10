【Twitter轉會潮】Threads繼續模仿Twitter？　將引入主題標籤功能

▲ Threads用戶將可編輯自己已發布的帖子、在影音內容中標記別人，甚至直接從Instagram App 中分享內容至Threads等。（法新社）

Meta新平台Threads自上周四（6日）登場後，用戶註冊量已接近一億。惟仍有一些功能需要改善，例如用戶之間無法收發私訊等。Instagram負責人Adam Mosser表示，將會陸續完善Threads的功能，包括引入類似Twitter風格的主題標籤功能（Hashtags）。

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Adam Mosser近日在Threads不斷與用戶溝通，以收集更多反饋，當中提到Threads將會引入主題標籤功能，讓用戶只需點擊它，即可搜索更多相關主題的內容，增強平台的社區參與度。

此外，Threads用戶將可編輯自己已發布的帖子、在影音內容中標記別人，甚至直接從Instagram App 中分享內容至Threads等。他亦提到，正考慮為Threads加入自動存檔（Auto-archiving）功能，允許內容發出30天後自動存檔。

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Adam Mosser指出，Threads將會有眾多內容社區誕生，包括體育、音樂、時尚、美容、娛樂等，但就不鼓勵用戶發布「硬新聞」（Hard News），例如一些題材較為嚴肅，著重於思想性、指導性和知識性的政治、經濟和科技類的新聞。

責任編輯：陳卓賢

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