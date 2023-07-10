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【通縮危機】中國6月CPI按年持平　PPI跌幅擴至5.4%　同遜預期

宏觀解讀 16:32 2023/07/10

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【中國經濟】中國6月CPI按年持平　PPI跌幅擴至5.4%　同遜預期

國家統計局週一（10日）公佈，中國6月居民消費價格指數（CPI）按年增長0%，遜預期的增長0.2%，而6月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌5.4%，差過預期的跌5%。上半年埋單，中國CPI按年升0.7%；PPI按年跌3.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指，6月份，消費市場運行基本平穩，CPI按月略降0.2%，按年持平。董莉娟提到，據測算，在6月份的CPI按年變動中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為負0.5個百分點，上月為負0.3個百分點。

董莉娟提到，食品中，受高溫、降雨天氣影響，6月鮮菜價格按月上漲2.3%；其他食品供應總體充足，價格大部分下降。

大宗商品價格回落影響PPI

6月PPI按月跌0.8%，按年降5.4%，董莉娟解釋，受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響。

董莉娟指出，調查的40個工業行業大類中，價格下降的有25個，比上月減少1個，主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開采和洗選業價格按年降幅在14.9%至25.6%之間，且降幅均擴大。

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責任編輯：李哲毅

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