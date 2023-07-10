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【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

股市 09:54 2023/07/10

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【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

瑞銀（UBS）收購瑞信（Credit Suisse）終告落幕，不過，瑞士報章《Blick》報道再爆料指，作為最大股東的沙特國家銀行（SNB）曾希望在3月底瑞信頻臨倒閉之前，將瑞信股份由近10%增持至40%。

報道引述消息人士指，沙特國家銀行曾與一批投資者接洽瑞士政府和監管機構，希望向陷入困境的瑞信注資 50 億美元，然而瑞士金融市場監管局（FINMA） 否決沙特國家銀行投資提議，根據瑞士法例，外國股東必須獲得FINMA的批准才能持有瑞士銀行 10% 以上的股份。沙特國家銀行及FINMA暫未回應事件，瑞信則拒絕置評。

沙特國家銀行前董事長Ammar Al Khudairy今年3月接受訪問時稱，絕不會向瑞信提供更多援助，而最簡單的是基於監管原因，因條例限制持股多於10%，結果言論再度引爆瑞信信心危機，瑞信股債暴跌，其後瑞士政府介入，並促成瑞銀收購瑞信。 

Ammar Al Khudairy其後在3月底因個人原因辭任沙特國家銀行職務，而瑞銀收購瑞信交易完成後，沙特國家銀行持有瑞信持股被轉換為瑞銀集團約0.5%股份。

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編輯：李哲毅

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