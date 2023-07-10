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【港股市況】阿里巴巴彈高逾3% 恒指半日升143點 新奧能源反彈5% 地產股走弱（不斷更新）
隨着螞蟻及財付通遭罰款後，市場期望內地科企監管壓力紓緩，惟內地經濟數據遜預期，恒指高開381點後升幅收窄，半日僅升143點。恒生科指重上四千關遇阻，半日升1.2%，報3950點。阿里巴巴 （09988） 彈高3%，藥明生物 （02269） 由升轉跌近1%。新奧能源上周急跌後，半日反彈5%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【12：05】【大行報告｜66】滙豐研究：港鐵首5個月經常性業務明顯改善 惟下調目標價10%至44.5元
【12：00】恒指中午收報18509點，升143點，成交額449億元。
【11：55】【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後終跌穿5厘 報4.50厘
【11：47】藥明生物 （02269） 轉跌0.4%，報37.65元。
【11：36】【內房危機】大連萬達商管旗下珠海萬達商管持股被凍 涉資近51億人幣
【11：30】【騰訊700】《PUBG》6月海外收入大增27% 超越《原神》仍勝不過米哈游
【11：26】【新股IPO】眾安智慧生活2271孖展暫錄874萬元 一文看清孖展認購情況（不斷更新）
【11：23】【阿里巴巴9988】盒馬三大門店模式攻零售 自家品牌佔總銷售逾三成
【11：21】恒指高開低走，現僅升148點，報18511點。
【11：14】佳兆業 （01638） 大跌13.5%，報0.18元。
【11：10】香港航天科技 （01725） 抽升15.4%，報11.48元。
【11：01】萬洲國際 （00288） 升4.5%，報4.16元。
【10：53】【阿里巴巴9988】盒馬上海百萬呎供應鏈中心上海投產 直擊內部自動化設備、縮短新鮮食材供應鏈
【10：48】弘陽服務 （01971） 大跌15.4%，報0.44元。
【10：44】【業績】中國中免港股A股均升10%、上半年少賺2% 營收錄359億人幣
【10：41】內房股轉跌，龍湖 （00960） 跌2.1%，潤地 （01109） 跌2.5%，時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 跌2.6%至5%。
【10：38】恒指升幅收窄至200點，報18574點。
【10：22】奇士達 （06918） 復牌後，現升38.6%，報0.61元，成交額暫錄44.9萬元。
【10：16】【中國經濟】中國6月CPI按年持平 PPI跌幅擴至5.4% 同遜預期
【10：14】恒生科指一度曾重上4000點，現升1.9%，報3980點。阿里健康 （00241） 升6.8%，京東健康 （06618） 升5.6%，而小鵬 （09868） 跌2.8%，報53.1元。
【10：09】新奧能源 （02688） 升6.5%，報90.3元。
【10：00】【新股IPO】慧居科技2481首掛平開
【09：57】【手機設備股】舜宇光學彈高3% 6月手機鏡頭出貨量按年升近26%
【09：55】阿里健康 （00241） 升4.7%，報4.89元。
【09：51】中興 （00763） 跌3%，報29.45元。
【09：46】【盈警】思捷環球再插7% 料首五個月虧損約6億元 受累收入減少及品牌定位調整影響
【09：42】汽車零件股耐世特 （01316） 升9.4%，報5元，本月累升約22.2%。
【09：37】中國6月CPI及PPI均遜預期，6月CPI按年持平，市場原預期為升0.2%，上月升0.2%。6月PPI按年跌5.4%，市場原預期為跌5%，上月跌4.6%。
【09：35】中國中免 （01880） 上周五破底後，今日低位反彈升6%，報110元。【業績】中國中免上半年少賺2% 營收錄359億人幣
【09：30】ATM升逾2%，騰訊 （00700） 升2.3%，阿里巴巴 （09888） 升4.8%，美團 （03690） 升2.8%。
【09：27】【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5% 螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣 阿里巴巴正考慮是否減持
【09：25】【藍籌分拆】藥明生物升3% 擬分拆「藥明合聯」香港上市 專攻ADC領域有何特別？
【09：20】恒指高開381點，報18747點。阿里巴巴 （09988） 彈高5%，藥明生物 （02269） 升3%。
【09：15】恒指期貨升427點，報18795點。
【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：料港股18000點有支持 月內仍有力挑戰2萬關
【08：59】因山高新能源 （01250） 開始並行買賣合併股份，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，深交所將山高新能源調入港股通標的證券名單。
【08：49】奇士達 （06918） 復牌。
【08：40】恒指黑期升309點，報18633點。
【08：22】【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請 涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司
【08：03】【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價 一手中籤率75%（附分配結果連結）
【08：00】【大行看法】摩通資管許長泰：預期港股下半年不會再跑輸 看好電動車零部件供應商
【07：45】【Morning精點】螞蟻集團回購揭估值縮水7成｜李玟富商老公遭電話狙擊
【07：45】 上周五中概股指數升3.2%，收報6659點。阿里巴巴ADR較港收市5.1%，京東ADR較港高3.9%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】上周五美股三大指數尾市轉跌，道指跌187點，報33734點。納指跌0.1%，報13360點，標普500指數跌0.3%，報4398點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點 阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
編輯：姚卓然