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【港股市況】阿里巴巴彈高近4% 恒指升300點、科指升2% 新奧能源反彈4%（不斷更新）
隨着螞蟻及財付通遭罰款後，市場期望內地科企監管壓力紓緩，恒指高開381點，報18747點。恒生科指升2.7%。阿里巴巴 （09988） 彈高5%，藥明生物 （02269） 升3%。另外，本周中美將有多項經濟數據出爐，包括CPI數據。
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：46】【盈警】思捷環球再插7% 料首五個月虧損約6億元 受累收入減少及品牌定位調整影響
【09：42】汽車零件股耐世特 （01316） 升9.4%，報5元，本月累升約22.2%。
【09：37】中國6月CPI及PPI均遜預期，6月CPI按年持平，市場原預期為升0.2%，上月升0.2%。6月PPI按年跌5.4%，市場原預期為跌5%，上月跌4.6%。
【09：35】中國中免 （01880） 上周五破底後，今日低位反彈升6%，報110元。【業績】中國中免上半年少賺2% 營收錄359億人幣
【09：30】ATM升逾2%，騰訊 （00700） 升2.3%，阿里巴巴 （09888） 升4.8%，美團 （03690） 升2.8%。
【09：27】【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5% 螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣 阿里巴巴正考慮是否減持
【09：25】【藍籌分拆】藥明生物升3% 擬分拆「藥明合聯」香港上市 專攻ADC領域有何特別？
【09：20】恒指高開381點，報18747點。阿里巴巴 （09988） 彈高5%，藥明生物 （02269） 升3%。
【09：15】恒指期貨升427點，報18795點。
【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：料港股18000點有支持 月內仍有力挑戰2萬關
【08：59】因山高新能源 （01250） 開始並行買賣合併股份，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，深交所將山高新能源調入港股通標的證券名單。
【08：49】奇士達 （06918） 復牌。
【08：40】恒指黑期升309點，報18633點。
【08：22】【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請 涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司
【08：03】【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價 一手中籤率75%（附分配結果連結）
【08：00】【大行看法】摩通資管許長泰：預期港股下半年不會再跑輸 看好電動車零部件供應商
【07：45】【Morning精點】螞蟻集團回購揭估值縮水7成｜李玟富商老公遭電話狙擊
【07：45】 上周五中概股指數升3.2%，收報6659點。阿里巴巴ADR較港收市5.1%，京東ADR較港高3.9%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】上周五美股三大指數尾市轉跌，道指跌187點，報33734點。納指跌0.1%，報13360點，標普500指數跌0.3%，報4398點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點 阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
編輯：姚卓然