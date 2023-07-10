【恒指夜期+ADR】阿里美股炒高3%撲90港元關　夜期高水224點（不斷更新）

夜期突抽升逾160點，轉高水224點，阿里巴巴美股及京東美股造好，帶動夜期走勢，阿里美股再撲90港元關，蔚來汽車美股高港股5%。中概股指數升0.9%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 122.36 +1.0% 騰訊ADR 330.83 +0.6% 滙豐ADR 61.38 +0.7% 阿里巴巴美股 89.81 +3.2%

北水走11億騰訊捱沽

北水走資11億元，惟仍買入快手 （01024） 及美團 （03690） 逾1億元，受惠內地金融科技監管告一段落的騰訊 （00700） ，北水走資6.4億元，建行 （00939） 及工行 （00939） 亦錄得逾億元走資。

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阿里巴巴彈高3% 恒指全日升114點 新奧能源反彈6% 蒙牛跌逾2%

隨着螞蟻及財付通遭罰款後，市場期望內地科企監管壓力紓緩，惟內地經濟數據遜預期，恒指高開381點後升幅收窄，全日升114點，收報18479點，新奧能源 （02688） 反彈6.4%，而蒙牛 （02318） 跌逾2%。

恒生科指重上四千關遇阻，曾高見4025點，惟無以為繼並回落，全日升1.1%，報3945點。阿里巴巴 （09988） 彈高3.2%，阿里健康 （00241） 亦升4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 87.00 +3.2 +50 22 美團 121.10 +1.7 +18 -95 騰訊 328.80 +0.7 +10 14 新地 93.55 -1.6 -3 10 小米 10.66 -1.3 -3 91 中移動 62.65 -0.7 -4 9

財經日誌︰

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大行報告：

【大行報告｜66】滙豐研究：港鐵首5個月經常性業務明顯改善 惟下調目標價10%至44.5元

【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯 一表看清節省按保保費

即市走勢︰

【22：21】夜期突抽升逾160點，轉高水224點

【17：50】【耀才1428】耀才上季純利增12%至1.36億

【17：39】【商湯20】上周狠沽商湯大戶身份揭曉 阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%

【17：15】【業績︱珠寶股】周大福上季零售值按年升29.4% 港澳同店銷售勁增64%

【17：09】【馬雲有份】雲鋒金融委任前富通董事長方林為CEO及執董 年薪816萬另加酌情獎金

【17：08】【長實1113】長實獲批改建馬鞍山海澄軒酒店成住宅用途 共772伙

【16：10】恒指全日升114點，報18479點，成交為782億元。阿里巴巴 （09988） 彈高3.2%，新奧能源 （02688） 反彈6.4%，蒙牛 （02318） 跌逾2%。

【16：04】【內銀股】高盛內銀研報餘波 招行發澄清批高盛誤導投資者、存計算邏輯錯誤

【16：00】恒指U盤前升108點，報18473點。

【15：52】蒙牛 （02319） 跌2.5%，報27.3元，創八個月低。

【15：48】【恒生指數】恒指公司推恒生港股通中國央企ESG領先指數 每隻成份股比重上限8%

【15：39】吉利 （00175） 跌0.3%，報9.61元。據《彭博》報道，吉利母企浙江吉利控股集團已與以色列經銷商Union Group合作建立一個銷售網絡，會在第四季將極氪001及極氪X引進以色列，同時集團亦在評估中東市場。其極氪001售價為59,490歐羅，對標Tesla Model Y，而極氪X售價為44,990歐羅，則對標平治的EQA。

【15：30】恒指尾市升104點，報18470點。

【15：21】恒宇集團 （02448） 急跌64%，報0.255元，成交額為1.4億元。公司曾於5月2日當日大插89%，當時由公司控股股東Space Investment（由公司主席兼執行董事謝鎮宇持有94.74%及執行董事李瑞娟女士持有5.26%之公司）持有的9,977萬股股份被數家證券公司透過保證金證券賬戶於公開市場強制出售。

【15：18】圓通國際速遞 （06123） 突抽上17.9%，報1.71元，成交額為75.5萬元。

【15：10】【異動｜半新股】藥師幫抽升13%創上市高 上市至今累漲42% 華泰證券：9月有望納入港股通

【14：52】閱文 （00772） 挫4.5%，報30.75元，創一個月低。

【14：42】【可持續發展】餐飲廢油變航空燃油 國泰航空首次於海外為商業航班加注SAF

【14：38】順豐同城 （09699） 升8%，報10.18元。公司預期今年上半年實現扭虧為盈，集團於本期間扭虧為盈主要歸因於收入實現良好增長，訂單密度增加、業務結構向好，進一步提升網絡規模經濟效應。

【14：19】白花油 （00239） 今日除淨，現升5%，報1.61元，創2021年9月高。公司每股派息0.038元，特別息派0.03元，合共0.068元。

【14：16】小米 （01810） 跌1.1%，報10.68元。

【14：02】彩生活 （01778） 並未止跌，現插11.8%，報0.455元，續創新低，成交額為253萬元。

【13：44】恒指午後僅升約百點，現升102點，報18467點。

【13：03】新地 （00016） 跌2%，報93.15元，暫為表現最差藍籌。

【13：01】恒指午後升155點，報18521點。

【12：00】恒指中午收報18509點，升143點，成交額449億元。

【11：55】【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後終跌穿5厘 報4.50厘

【11：47】藥明生物 （02269） 轉跌0.4%，報37.65元。

【11：36】【內房危機】大連萬達商管旗下珠海萬達商管持股被凍 涉資近51億人幣

【11：30】【騰訊700】《PUBG》6月海外收入大增27% 超越《原神》仍勝不過米哈游

【11：26】【新股IPO】眾安智慧生活2271孖展暫錄874萬元 一文看清孖展認購情況（不斷更新）

【11：23】【阿里巴巴9988】盒馬三大門店模式攻零售 自家品牌佔總銷售逾三成

【11：21】恒指高開低走，現僅升148點，報18511點。

【11：14】佳兆業 （01638） 大跌13.5%，報0.18元。

【11：10】香港航天科技 （01725） 抽升15.4%，報11.48元。

【11：01】萬洲國際 （00288） 升4.5%，報4.16元。

【10：53】【阿里巴巴9988】盒馬上海百萬呎供應鏈中心上海投產 直擊內部自動化設備、縮短新鮮食材供應鏈

【10：48】弘陽服務 （01971） 大跌15.4%，報0.44元。

【10：44】【業績】中國中免港股A股均升10%、上半年少賺2% 營收錄359億人幣

【10：41】內房股轉跌，龍湖 （00960） 跌2.1%，潤地 （01109） 跌2.5%，時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 跌2.6%至5%。

【10：38】恒指升幅收窄至200點，報18574點。

【10：22】奇士達 （06918） 復牌後，現升38.6%，報0.61元，成交額暫錄44.9萬元。

【10：16】【中國經濟】中國6月CPI按年持平 PPI跌幅擴至5.4% 同遜預期

【10：14】恒生科指一度曾重上4000點，現升1.9%，報3980點。阿里健康 （00241） 升6.8%，京東健康 （06618） 升5.6%，而小鵬 （09868） 跌2.8%，報53.1元。

【10：09】新奧能源 （02688） 升6.5%，報90.3元。

【10：00】【新股IPO】慧居科技2481首掛平開

【09：57】【手機設備股】舜宇光學彈高3% 6月手機鏡頭出貨量按年升近26%

【09：55】阿里健康 （00241） 升4.7%，報4.89元。

【09：51】中興 （00763） 跌3%，報29.45元。

【09：46】【盈警】思捷環球再插7% 料首五個月虧損約6億元 受累收入減少及品牌定位調整影響

【09：42】汽車零件股耐世特 （01316） 升9.4%，報5元，本月累升約22.2%。

【09：37】中國6月CPI及PPI均遜預期，6月CPI按年持平，市場原預期為升0.2%，上月升0.2%。6月PPI按年跌5.4%，市場原預期為跌5%，上月跌4.6%。

【09：35】中國中免 （01880） 上周五破底後，今日低位反彈升6%，報110元。【業績】中國中免上半年少賺2% 營收錄359億人幣

【09：30】ATM升逾2%，騰訊 （00700） 升2.3%，阿里巴巴 （09888） 升4.8%，美團 （03690） 升2.8%。

【09：27】【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5% 螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣 阿里巴巴正考慮是否減持

【09：25】【藍籌分拆】藥明生物升3% 擬分拆「藥明合聯」香港上市 專攻ADC領域有何特別？

【09：20】恒指高開381點，報18747點。阿里巴巴 （09988） 彈高5%，藥明生物 （02269） 升3%。

【09：15】恒指期貨升427點，報18795點。

【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：料港股18000點有支持 月內仍有力挑戰2萬關

【08：59】因山高新能源 （01250） 開始並行買賣合併股份，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，深交所將山高新能源調入港股通標的證券名單。

【08：49】奇士達 （06918） 復牌。

【08：40】恒指黑期升309點，報18633點。

【08：22】【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請 涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司

【08：03】【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價 一手中籤率75%（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】摩通資管許長泰：預期港股下半年不會再跑輸 看好電動車零部件供應商

【07：45】【Morning精點】螞蟻集團回購揭估值縮水7成｜李玟富商老公遭電話狙擊

【07：45】 上周五中概股指數升3.2%，收報6659點。阿里巴巴ADR較港收市5.1%，京東ADR較港高3.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】上周五美股三大指數尾市轉跌，道指跌187點，報33734點。納指跌0.1%，報13360點，標普500指數跌0.3%，報4398點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點 阿里美股反撲90港元關（不斷更新）

編輯：姚卓然