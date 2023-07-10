▲ 【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請 涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司

佳兆業 （01638） 公布，將極力反對布洛德峰投資顧問針對公司向香港高等法院提出日期為7月6日的清盤呈請，其內容有關旗下全資附屬公司佳兆業集團（深圳），涉及未償還本金人民幣1.7億元及應計利息。

佳兆業表示，呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。目前，高等法院並無頒佈清盤令以將公司清盤。高等法院將呈請的首次聆訊日期定於2023年9月13日。

公司董事會認為呈請並不代表其他持份者的利益，並可能損害本公司的價值。公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障本公司的合法權利。

同時，公司擬繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與彼等盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公佈方案條款。公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通，並在對其他債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題（包括努力促使呈請盡快被撤銷或駁回）。

公司希望各持份者保持對公司的信心，並支持公司繼續努力推進境外重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體持份者的利益。公司將繼續堅決維護投資者利益、堅決保項目交付、保質保量完成，保正常運營和穩定。

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編輯：姚卓然