  • 30°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請　涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司

股市 08:22 2023/07/10

分享：

分享：

【內房危機】佳兆業極力反對清盤呈請　涉未償還本金1.7億元人幣及應計利息之子公司

佳兆業 （01638） 公布，將極力反對布洛德峰投資顧問針對公司向香港高等法院提出日期為7月6日的清盤呈請，其內容有關旗下全資附屬公司佳兆業集團（深圳），涉及未償還本金人民幣1.7億元及應計利息。

佳兆業表示，呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。目前，高等法院並無頒佈清盤令以將公司清盤。高等法院將呈請的首次聆訊日期定於2023年9月13日。

公司董事會認為呈請並不代表其他持份者的利益，並可能損害本公司的價值。公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障本公司的合法權利。

同時，公司擬繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與彼等盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公佈方案條款。公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通，並在對其他債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題（包括努力促使呈請盡快被撤銷或駁回）。

公司希望各持份者保持對公司的信心，並支持公司繼續努力推進境外重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體持份者的利益。公司將繼續堅決維護投資者利益、堅決保項目交付、保質保量完成，保正常運營和穩定。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】遠洋集團據報與大股東研究債務方案　股價午後挫2%

【內房發債】內地房企據報再醞釀發行中債增進擔保債券

【大行報告︱內房】高盛：重新上調內房高收益債違約率預測至28%　因行業未有額外政策放寬

編輯：姚卓然

港股 佳兆業集團（01638） 佳兆業 深圳
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？港股借勢能彈多少？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價　一手中籤率75%（附分配結果連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【美股焦點】對沖基金名宿：美股牛市難持續、警告英偉達炒作危險　明年美國經濟或陷衰退
【美股焦點】對沖基金名宿：美股牛市難持續、警告英偉達炒作危險　明年美國經濟或陷衰退
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點　阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點　阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款