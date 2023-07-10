▲ 【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價 一手中籤率75%（附分配結果連結）

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 最終以每股60.60元下限定價，一手中籤率為75.03%，抽2手（200股）可穩獲一手。公司將於明日（11日）掛牌上市。【分配結果】

科倫博泰是次招股，香港公開發售部份獲輕微超額認購約0.27倍。國際發售部份已獲適度超額認購約3.4倍。

同時，是次經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計將為約12.6億元。公司擬將所得款項淨額45%用於研發及商業化公司的核心產品SKB264及 A166；30%用於公司其他主要產品的研發及商業化。

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編輯：姚卓然