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【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價　一手中籤率75%（附分配結果連結）

新股IPO 08:03 2023/07/10

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【新股IPO】科倫博泰6990以60.60元下限定價　一手中籤率75%（附分配結果連結）

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 最終以每股60.60元下限定價，一手中籤率為75.03%，抽2手（200股）可穩獲一手。公司將於明日（11日）掛牌上市。分配結果

科倫博泰是次招股，香港公開發售部份獲輕微超額認購約0.27倍。國際發售部份已獲適度超額認購約3.4倍。

同時，是次經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計將為約12.6億元。公司擬將所得款項淨額45%用於研發及商業化公司的核心產品SKB264及 A166；30%用於公司其他主要產品的研發及商業化。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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【異動股｜生科股】和鉑醫藥全日大升36%　與科倫博泰生物醫藥簽署兩款產品分成協議

編輯：姚卓然

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科倫博泰生物－B（06990） 港股 生物科技 生物科技股 IPO
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