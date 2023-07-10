【大行看法】光大伍禮賢：料港股18000點有支持　月內仍有力挑戰2萬關

恒指近期走勢反覆，投資者對港股前景有憂慮，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股短綫跌勢較急，氣氛偏向審慎，主要仍關心中美關係，料18000點會有支持，但只要政策憧憬存在，仍看好月內有反彈至2萬關的潛力，然而後續政策對經濟成效則需時觀察。

電動車揀龍頭股

他指出，只要政策一日仍未出台，市場仍會對相關憧憬有期望，仍看好指數月內有反彈的空間，然而後續政策對內地經濟的成效，則需要時間觀察。

對於今年以來新能源汽車補貼政策退出後，行業競爭曾一度加劇，伍禮賢預期，行業競爭會較去年大，車企不會再出現共同有高增長的場面，故揀龍頭企業的值搏率會較高。至於電池股與上游供應鏈關係密切，原材料價格下跌，確實對股份有幫助，去年囤積左好多貨，影響中性，比亞迪部署全面會較佳。

AI股走勢料跟隨整體科技股表現

全球今年熱炒AI概念股，但伍禮賢認為中美在AI的集中領域不同，故受惠的時間點仍會有差別，如現時市場主要炒在芯片產業鏈龍頭英偉達（美：NVDA），港股的AI股則要在程式應用，雖然可為未來業績帶來憧憬，但難望有即時改變，故選擇概念股時，可留意股份AI業務與本身主營行業能否構成協同效應。

他認為本港的AI相關股份未有業績支持，預期走勢仍會跟隨整體科技股表現。

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編輯：葉志偉