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【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效

股市 22:47 2023/07/09

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【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效

國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈《私募投資基金監督管理條例》，旨在鼓勵私募投資基金行業規範健康發展，更好保護投資者合法權益，進一步發揮服務實體經濟、促進科技創新等作用，今年9月1日起實施。

中證監負責人在聲明指，條例鼓勵私募基金行業發揮服務實體經濟、促進科技創新等功能作用，進一步推進優化私募基金行業發展環境，暢通「募」「投」「管」「退」各環節。

《條例》共有7章62條，主要包括將契約型、公司型、合夥型等不同形式的私募投資基金納入適用範圍，基金管理人應當依法向國務院證券監督管理機構委託的機構登記。《條例》明確不得成為私募基金管理人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等相關主體的情形。

《條例》列舉股東、實際控制人、合夥人禁止的行為；規範資金募集和投資運作，應根據投資者風險識別能力和風險承擔能力，匹配不同風險等級的基金產品。規定基金管理人應當自行募集資金，不得委託他人募集資金；明確私募投資基金財產投資的範圍以及不得經營的業務；規範私募基金管理人及其從業人員的行為。

《條例》亦對創業投資基金作出特別規定，實施有別於私募投資基金的差異化監督管理及自律管理；要求境外機構不得直接向境內投資者募集資金設立私募基金；私募基金管理人在境外開展私募基金業務活動，應當符合國家有關規定。

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