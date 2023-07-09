【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據　美股業績期銀行股打頭陣

美國最新非農就業數據出現放緩迹象，市場下一個焦點將會是周三公布（12日）的CPI（消費物價指數），雖然預期通脹數據會進一步滑落，但核心通脹維持高位將令聯儲局月底再次加息。

市場現時預期6月CPI按年升幅會由5月4%急降至3.1%，主要因為去年的高基數效應，核心CPI料會從5.3%回落至5%，但與聯儲局2%的目標依然有相當距離，因此芝商所（CME Fedwatch）最新預測7月加息的機率高達93%。

美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，上周五（9日）公布的非農就業數據顯示勞動力市場正出現放緩，意味着聯儲局處於既能為通脹降溫，又能不觸發衰退的軟着陸「黃金路徑」之上。

另外，美股業績期本周展開，將會由金融股打頭陣，摩通大通（美︰JPM）、花旗（美︰C）及貝萊德（美︰BLK）均會在周五（16日）盤前放榜。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 7月10日 5月批發存貨終值（按月） -0.1% -0.1% 7月11日 5月消費信貸 200億 230.1億 6月NFIB中小型企業樂觀指數 89.9 89.4 7月12日 上周MBA貸款申請指數 - -4.4% 6月CPI（按年） 3.1% 4% 6月核心CPI 5% 5.3% 7月13日 聯儲局發布褐皮書 6月PPI（按年） 0.4% 1.1% 6月核心PPI（按年） 2.6% 2.8% 首次申請失業救濟金人數 25萬 24.8萬 連續申請失業救濟金人數 172萬 172萬 7月14日 6月進口物價指數（按年） -6.1% -5.9% 6月出口物價指數（按年） - -10.1% 7月密歇根大學市場氣氛初值 65.5 64.4 業績：盤前- 摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C），貝萊德（美：BLK）

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編輯：葉志偉