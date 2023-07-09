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【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣
股市 22:03 2023/07/09
美國最新非農就業數據出現放緩迹象，市場下一個焦點將會是周三公布（12日）的CPI（消費物價指數），雖然預期通脹數據會進一步滑落，但核心通脹維持高位將令聯儲局月底再次加息。
市場現時預期6月CPI按年升幅會由5月4%急降至3.1%，主要因為去年的高基數效應，核心CPI料會從5.3%回落至5%，但與聯儲局2%的目標依然有相當距離，因此芝商所（CME Fedwatch）最新預測7月加息的機率高達93%。
美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，上周五（9日）公布的非農就業數據顯示勞動力市場正出現放緩，意味着聯儲局處於既能為通脹降溫，又能不觸發衰退的軟着陸「黃金路徑」之上。
另外，美股業績期本周展開，將會由金融股打頭陣，摩通大通（美︰JPM）、花旗（美︰C）及貝萊德（美︰BLK）均會在周五（16日）盤前放榜。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|7月10日
|5月批發存貨終值（按月）
|-0.1%
|-0.1%
|7月11日
|5月消費信貸
|200億
|230.1億
|6月NFIB中小型企業樂觀指數
|89.9
|89.4
|7月12日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-4.4%
|6月CPI（按年）
|3.1%
|4%
|6月核心CPI
|5%
|5.3%
|7月13日
|聯儲局發布褐皮書
|6月PPI（按年）
|0.4%
|1.1%
|6月核心PPI（按年）
|2.6%
|2.8%
|首次申請失業救濟金人數
|25萬
|24.8萬
|連續申請失業救濟金人數
|172萬
|172萬
|7月14日
|6月進口物價指數（按年）
|-6.1%
|-5.9%
|6月出口物價指數（按年）
|-
|-10.1%
|7月密歇根大學市場氣氛初值
|65.5
|64.4
|業績：盤前- 摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C），貝萊德（美：BLK）
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編輯：葉志偉
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