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【大行看法】摩通資管許長泰：預期港股下半年不會再跑輸　看好電動車零部件供應商

股市 08:00 2023/07/10

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恒指上半年表現平平，跑輸環球多個主要指數，摩通資管亞太區首席市場策略師許長泰預期港股下半年不會再次跑輸，又看好科技股反彈。但近期成交量偏低，他坦言首先要有北水南下，才能先帶動市場，雖然歐美投資者保持謹慎，故其他地區的資金其實看好中國長綫發展，認為不需過於悲觀。

北水需要先南下帶動市場

他預期港股不會跑輸的原因是指數估值便宜，而且本港旅遊，消費及地產均有不俗復甦勢頭，加上傳統科網股成本控制理想，看好科技股反彈。但成交量偏低下，需要有北水南下，才能先帶動市場。

許長泰看好電動車行業發展，指電動車需求量大，中國亦在環球市場處領先地位，但表明不會以汽車生產商為首選，因行業競爭較大，會傾向選擇製造零部件和電池的企業。

內地經濟需靠房地產復甦帶領

內地經濟重啟效果未如預期，他認為內地在疫情期間儲蓄率上升，現時雖然有報復性消費，但模式偏向謹慎。此外，歐美地區股市和樓市在疫情期間表現其實不差，反觀國內就欠缺動力，令財富效應構成負面影響。因此，房地產能否帶動經濟仍是重要一環，不過現時仍未見起色。

許長泰又提到，減息降準的作用有限，成效並不明顯。中央在樓市也處於兩難局面，一方面不希望樓價上升，但樓市偏淡就會削弱投資者購買意欲，故預測經濟難望出現V型反彈，只會溫和復甦。預期今年內地可達到5%的經濟增長目標，可持續性則需時觀望。

近期人民幣走弱被認為是市況轉差的原因之一，他指出人民幣滙價上半年受息差及資金流問題影響，但每美元兌人民幣在7.3水平已築底，下半年美元貶值會對人民幣有支持，料反彈出現的機會大於外資會大幅流入中國市場，估計滙價會在7.1至7.3水平遊走，難望突破7算關。

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編輯：葉志偉
 

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