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【電子支付】Payment Asia推人工智能驅動支付流程　實時分析客戶數據

科技 09:30 2023/07/10

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疫情下港人養成電子支付的習慣，市場發展快速。而支付解決方案提供商 Payment Asia 宣佈推出首個人工智能驅動支付服務流程，配合商戶應對未付新需求。

這個新的人工智能驅動支付服務流程，其中包括自動化認證開戶並分發商戶賬戶、人工智能客服和全自動費用審批流程，同時，Payment Asia 希望在香港全面推廣ESG理念。

皆因人工智能客戶服務和大數據，可為商業用戶提供無縫和個性化的體驗，亦有助簡化開戶流程，包括無需面對面即可進行身份認證，和新客戶自動審批。 在企業內部，全面采用電子報銷流程，亦利用人工智能進行審核，同時發佈相關報告給各部門進行日常監控，推動金融科技ESG和可持續發展。

Payment Asia首席運營官鄧桂球表示，人工智能的應用可助金融科技公司的效率得以提升。其自動化認證開戶流程的支付服務，可以實時分析客戶數據並驗證他們的身份，而無需延遲和復雜的電子郵件往來。該公司表示，還在訓練智能語言模型 ChatGPT 以用於日常客戶服務，通過分析客戶查詢並提供相關回复，ChatGPT 可以幫助企業提高客戶滿意度和留存率。

Payment Asia 還通過雲平台實現内部費用審批自動化。這也是公司為實現金融服務領域ESG的一項必要舉措。除了向員工發行公司卡，還使用人工智能來分析交易數據并且對費用進行分類，自動審批平台為各個部門生成報告以追蹤各項指出，同時為成本管理提供指導。

責任編輯：梁巧恩

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