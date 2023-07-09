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【藍籌分拆】藥明生物擬分拆「藥明合聯」香港上市　佔集團去年收益6.5%

股市 19:07 2023/07/09

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藥明生物 （02269） 公布，建議分拆附屬公司「WuXi XDC」在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認可繼續進行建議分拆。據藥明生物年報，WuXi XDC中文名稱為「藥明合聯」，是集團一體化抗體偶聯藥物（ADC）及其他生物偶聯物平台，由藥明生物持股60%。藥明生物表示，預計完成上市後，分拆公司仍為旗下附屬公司。

藥明生物公告未提及藥明合聯估值，但指出該分拆公司在2022年收益和經調整純利僅佔集團約6.5%和不足5%，料分拆不會明顯拖累藥物生物的財務和經營業績。藥明生物去年收益共152.7億元人民幣，經調整純利為50.5億元人民幣。

藥明生物：分拆有利藥明合聯獨立融資

藥明生物表示，建議分拆可讓藥明合聯發展獨特的生物偶聯物的CRDMO（合同研究、開發和生產）業務模式，並指ADC和生物偶聯物市場正處於增長拐點，分拆可令藥明合聯獲獨立融資平台，緊捉快速增長的ADC和生物偶聯物市場。

藥明生物續指，分拆可令公司各盈利能力及長期增長的驅動因素定制更明確和清晰的業務重心，緩解集團為藥明合聯正在進行的資本支出計劃提供資金的資本需求，並增強藥明合聯吸引及招聘人才的能力。

藥明合聯去年在全球獲得94個ADC綜合項目，且完成40項IND提交。據藥明生物早前的投資者日資料，至5月底集團所持有的613個綜合項目之中，102個屬於ADC綜合項目。

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編輯：麥德銘

港股 IPO 藥明生物（02269）
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