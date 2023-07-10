【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？

藥明生物 （02269） 公布，建議分拆附屬公司藥明合聯在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認可繼續進行建議分拆。藥明合聯為藥明生物一體化抗體偶聯藥物（ADC）及其他生物偶聯物平台，由藥明生物持股60%。藥明生物表示，預計完成上市後，藥明合聯仍為旗下附屬公司。

藥明生物周一（10日）高開升3%，報38.95元。

藥明生物公告未提及藥明合聯估值，但指出該分拆公司在2022年收益和經調整純利僅佔集團約6.5%和不足5%，料分拆不會明顯拖累藥物生物的財務和經營業績。

藥明合聯最新亦已向聯交所提交上市申請，披露公司去年收入9.9億元（人民幣，下同），按年增2.1倍，並已獲得1.94億元經調整淨利潤。今年首季，公司收入增3倍至4.88億元，經調整淨利潤增1.8倍至1億元。

藥明合聯在ADC的CRDMO（合約研究、開發及生產組織）市場佔有率於全球排名第二，於去年底，公司有94個進行中的整體項目，佔同年全球生物偶聯藥物外包整體項目總數的35%以上。

藥明合聯新股聯席保薦人為摩根士丹利、高盛和摩通。

ADC藥物多用於治療癌症 輝瑞年內3400億收購ADC開發商

據藥明合聯介紹，ADC通過一個化學連接子將具有細胞毒性的小分子藥物（即有效載荷）共價連接（亦稱為偶聯）至生物成份 （即抗體）上，這種組合設計可能會降低傳統化療的脫靶毒性，提高藥效，從而改善安全性和療 效。近期，數款ADC已顯示出對各種癌症的良好療效，並迅速獲得市場份額。

公司引述弗若斯特沙利文的資料，全球ADC藥物市場規模預計將從2022年的79億美元增至2030年的 647億美元。

公司續指，2022年以來全球有逾100宗ADC交易，而輝瑞早前宣布430億美元（約3400億港元）收購的Seagen，正屬於專門開發用於治療癌症的ADC的生物技術公司。

藥明生物：分拆有利藥明合聯獨立融資

藥明生物表示，建議分拆可讓藥明合聯發展獨特的生物偶聯物的CRDMO業務模式，並指ADC和生物偶聯物市場正處於增長拐點，分拆可令藥明合聯獲獨立融資平台，緊捉快速增長的ADC和生物偶聯物市場。

藥明生物續指，分拆可令公司各盈利能力及長期增長的驅動因素定制更明確和清晰的業務重心，緩解集團為藥明合聯正在進行的資本支出計劃提供資金的資本需求，並增強藥明合聯吸引及招聘人才的能力。

藥明合聯去年在全球獲得94個ADC綜合項目，且完成40項IND提交。據藥明生物早前的投資者日資料，至5月底集團所持有的613個綜合項目之中，102個屬於ADC綜合項目。

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編輯：麥德銘