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麥巴比與Kim Kardashian派對合照 被球迷敦促「行遠啲」

環球社會熱點 09:05 2023/07/10

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法國新一代球星﹑前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）日前和美國名媛Kim Kardashian出席美國富商Michael Rubin的派對，慶祝美國獨立紀念日。期間麥巴比輕摟Kim Kardashian肩膀合照，但相片上載到社交平台後，Kim Kardashian卻被麥巴比粉絲呼籲遠離男方。

美斯周二抵邁阿密 16日正式加盟 【下一頁】

派對在美國東岸著名度假勝地漢普頓（The Hamptons）舉行，從Kim Kardashian上載到Instagram的相片可見，麥巴比當日身穿白色寬鬆短袖襯衫，並配上一條銀色項鏈。Kim Kardashian同樣全身作白色裝束，腰間亦繫上一條銀鏈。麥巴比輕摟著Kim Kardashian，兩人面帶微笑。

部分派對出席者

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但相片貼出後，大批麥巴比粉絲卻在Kim Kardashian帖文下留言，敦促她遠離麥巴比，避免後者陷入「詛咒」。有網民指，請不要犧牲麥巴比。亦有網民在留言敦促麥巴比，不要親近Kim Kardashian。

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據悉，現年42歲的Kim Kardashian在3月時觀看一場麥巴比球會巴黎聖日耳門（PSG）的聯賽，但PSG最終落敗，為球隊近2年來首次在主場出戰法甲比賽中輸波。

Kim Kardashian其後再度觀看阿仙奴（Arsenal）主場出戰歐霸盃（Europa League），結果對手葡萄牙球會士砵亭（Sporting）作客取勝，破滅阿仙奴本季冠軍夢。美媒CBS體育頻道其後列出Kim Kardashian今年3月以來的觀賽記錄，並在Twitter上詢問是否為詛咒。

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責任編輯：李俊儀

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