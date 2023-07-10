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美斯周二抵邁阿密 16日正式加盟

環球社會熱點 08:05 2023/07/10

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）已經確認加盟美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami），據悉他周二（11日）將抵達當地，下周日（16日）將舉行盛大簽約儀式，與兩名巴塞隆拿前隊友一同正式加入球隊。

美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價 【下一頁】

美斯坦承當年難適應新環境 與PSG球迷失聯繫 【下一頁】

美斯周二相信會到達邁阿密，同日完成簽署加盟合同。國際邁阿密亦公布，會在下周日舉辦名為「揭幕」（The Unveil）的大型儀式，正式歡迎美斯﹑布斯基斯（Sergio Busquets）與佐迪艾巴（Jordi Alba）加盟。

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「揭幕」將在當地時間下周日晚上8時（香港時間下周一早上9時），在國際邁阿密主場DRV PNK體育場舉行。3人預計會在下周一（17日），首次以披上國際邁阿密球衣，參加球隊的公開訓練。

美斯首次披甲上陣，將是下周五（21日）主場迎戰墨西哥球會藍十字體育會（Cruz Azul）的北美聯盟盃（Leagues Cup）賽事。

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責任編輯：吳漢培

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